Informacje

Czyszczenie wagonów metra fot. Metro Warszawskie



Raz dziennie - mycie wagonów, raz w roku - dezynsekcja foteli. Metro Warszawskie opowiada o utrzymaniu czystości pociągach podziemnej kolejki i podkreśla: "to dla nas priorytet".

Wyzwanie jest niełatwe. Każdego dnia pracownicy Metra Warszawskiego mają do posprzątania około 60 pojazdów kursujących na pierwszej i drugiej linii metra. "Oznacza to, że w ciągu roku jest to 21,6 tysięcy umytych pojazdów metra" - podsumowują w informacji prasowej. Podkreślają też, że pociągi myte są zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Pranie tapicerki

Informacje Schody w metrze "nagle przyspieszyły". Są poszkodowani Na stacji metra Centrum doszło do awarii schodów ruchomych prowadzących w dół, na peron w kierunku Kabat. Na miejscu pracowały służby. Jak podała... WIĘCEJ »

Oprócz tego, wagony poddawane są też innym zabiegom. "Raz do roku poszycia siedzeń, a jest ich w sumie 35 452, przechodzą proces dezynsekcji. Polega on na rozpyleniu odpowiednich substancji chemicznych, które zabezpieczają wnętrze pociągu przed pojawieniem się insektów" - wyjaśnia Metro Warszawskie.

Zapewnia przy tym, że chemia stosowana do czyszczenia jest "bezwonna i całkowicie bezpieczna".

Oprócz tego, dwa razy do roku przeprowadzana jest również dezynfekcja, która przypomina zwykłe pranie tapicerki. "Najpierw na fotele rozpryskiwana jest specjalna substancja dezynfekująca, następnie fotele są dokładnie oczyszczane przy pomocy maszyny piorącej" - czytamy w komunikacie.

"Dla Metra Warszawskiego utrzymywanie czystości w wagonach jest priorytetem" - podkreśla Metro Warszawskie.

Kursuje codziennie

Pociągi pierwszej linii metra kursują od około godziny 5 rano do północy (od poniedziałku do czwartku i w niedzielę) oraz od 5 do 3 nad ranem w piątki i w soboty. Druga linia natomiast w piątki i w niedziele jeździ w tych samych godzinach co pierwsza, natomiast w tygodni kursuje około pół godziny dłużej (do około 0.40).

"Warszawskie metro, w odróżnieniu od autobusów i tramwajów, nie kursuje według rozkładu jazdy z dokładnymi godzinami odjazdów. Wyświetlacze na peronach informują o przybliżonym czasie przyjazdu pociągu metra" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Awaria schodów

W ostatnich dniach głośno było o awarii, do której doszło na stacji metra Centrum. Schody jadące w dół - na peron w kierunku Kabat - nagle przyspieszyły, po czym gwałtownie się zatrzymały. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek 4 października. Od tego momentu schody jadące w dół są nieczynne, a pasażerowie chcący dostać się na peron muszą korzystać z wind lub środkowego wejścia (przez galerię).

kw/b