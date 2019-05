Informacje

Na Kontakcie 24 czekamy na Wasze zdjęcia zrobione u schyłku PRL i wykonane współcześnie. Pokażcie, jak zmieniła się Polska od 1989 roku.

4 czerwca 1989 roku poszliśmy do pierwszych częściowo wolnych wyborów, by opowiedzieć się za kontynuacją skompromitowanego systemu lub zażądać zmian. I wybraliśmy zmianę.

Po 30 latach od tamtego Czerwca nie ma wątpliwości co do tego, że mimo nieraz wyboistej drogi, na której nie wszystkim poszczęściło się tak samo, była to zmiana na lepsze. Ludzka pamięć bywa jednak zawodna, a wielu dorosłych dziś Polaków nie było wtedy nawet na świecie - wspomnienie o tym, jaka rzeczywistość otaczała nas u schyłku PRL, ulega często zniekształceniom.



Dlatego chcemy razem z Wami pokazać, jak Polska wyglądała wtedy, a jak wygląda teraz - jak zmieniły się Wasze miasta i wsie, ale też, jak zmieniły się miejsca dla Was po prostu ważne. Na Kontakcie 24 (kontakt24@tvn.pl) czekamy na Wasze zdjęcia zrobione u schyłku PRL i wykonane współcześnie.

Pokażcie, jak zmieniła się Polska.