Blisko trzy tysiące młodych ludzi wyruszyło w niedzielę rano na Jasną Górę w 39. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. W trakcie mszy przed wyruszeniem kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, jak ważną dla Polaków postacią powinien być Jan Paweł II.

Przed rozpoczęciem pielgrzymki mszę świętą dla pątników w kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu odprawił kard. Kazimierz Nycz. Nawiązując do tegorocznego hasła pielgrzymki "Otwórzcie drzwi Chrystusowi", kard. Nycz przypomniał, jak ważny jest kontekst tych słów dla wszystkich Polaków.

- Ten kraj był daleki nie odległością, ale był daleki, ponieważ był odgrodzony od Europy Zachodniej symbolicznym murem, kurtyną, za którą robiono wszystko, żeby zamknąć ludzi i świat na Jezusa Chrystusa - powiedział w trakcie homilii.

Kardynał zwrócił uwagę na to, że dla wielu dzisiejszych pielgrzymów postać Jana Pawła II jest już postacią historyczną i podziękował organizatorom za wybranie jego słów na hasło pielgrzymki, gdyż dzięki temu jego nauka staje się wciąż żywa.

- W tym duchu wyruszajcie prowadzeni przez dwóch wielkich przewodników Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego - podkreślił kard. Nycz. Zwrócił też uwagę, jak ważne są to wzorce w dzisiejszych czasach, gdy rozwija się technika i możliwości, które z jednej strony są szansą, ale z drugiej strony niosą ze sobą zagrożenie, z którymi musi się zmierzyć współczesny młody człowiek.

Uczczą pamięć ofiar rzezi Woli

Pielgrzymka akademicka wyruszyła dokładnie w dzień rocznicy rzezi Woli. W związku z tym, jej uczestnicy po raz kolejny przejdą ulicami tej dzielnicy, aby w sposób szczególny wspominać i modlić się za ofiary tamtych wydarzeń i za wszystkich powstańców warszawskich. Harcerska grupa Szara oddała hołd poległym, wystawiając warty honorowe przy miejscach pamięci upamiętniających te tragiczne dni w historii Warszawy.

Według informacji organizatorów z Warszawy wyruszyło blisko trzy tysiące pielgrzymów. Ostateczną liczbę osób, które dotrą na Jasną Górę szacują na około czterech tysięcy, gdyż sporo pielgrzymów dołącza do pielgrzymki już na jej trasie. Po drodze do Częstochowy pątnicy odwiedzą liczne sanktuaria, między innymi: Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach czy sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

Młodzież akademicka i szkół średnich archidiecezji warszawskiej od 1981 r. pielgrzymuje na Jasną Górę historycznym szlakiem sanktuariów i miejsc związanych z przeżyciami religijnymi. Trasa pielgrzymki wynosi ok. 300 km. Codziennie pokonany zostanie dystans ok. 35-40 km w 5-6 etapach. W pielgrzymce idzie 18 grup, w tym jedna grupa wojska. Pielgrzymka przemierza szlak przez 52 parafie, 5 diecezji i zatrzymuje się w ok. 130 wsiach.

