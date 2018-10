Informacje

- We Wszystkich Świętych na ulice Warszawy wyjedzie niemal tyle samo autobusów i tramwajów co w godzinach szczytu, w normalny dzień powszedni. Wiele z nich obsłuży 29 specjalnych linii cmentarnych - 27 autobusowych i dwie tramwajowe. Aby warszawiacy mogli podróżować sprawnie i komfortowo, wiele z nich będzie pojawiać się na przystankach częściej niż co 3 minuty, a najpopularniejsza C09 będzie odjeżdżać nawet co 45 sekund - mówi Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Między 7 a 19

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, linie cmentarne pojawią się na ulicach 1 listopada między 7 rano a 19 wieczorem, a 2 listopada między 9 a 17. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego - będą jeździły dwie godziny dłużej.

Na samych liniach cmentarnych, których w czasie Wszystkich Świętych oraz Zaduszek ZTM uruchomi 29 (z czego dwie tramwajowe), będzie kursowało 566 i 400 autobusów (odpowiednio 1 i 2 listopada) oraz 76 i 61 składów tramwajowych.

Metro 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na pierwszej linii.

"Według ostrożnych szacunków na sam Cmentarz Północny tego dnia przybywa około 200 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego" - zaznacza ZTM.

TRASY LINII C W DNIACH 1-2 LISTOPADA

C1

Uruchomienie linii tramwajowej na trasie:

ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI



C6



Uruchomienie linii tramwajowej na trasie:ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich – Górczewska – OS.GÓRCZEWSKAUruchomienie linii autobusowej na trasie:ŻERAŃ FSO - Modlińska - Światowida - Mehoffera - LEŚNEJ POLANKI - Mehoffera - Modlińska - ŻERAŃ FSOUruchomienie linii autobusowej na trasie:METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUwaga! Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy: powązkowskich i Bródnowskiego linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).Uruchomienie linii autobusowej na trasie:CM. WOLSKI - Fort Wola - Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - al. Reymonta - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego (powrót: Krasińskiego - Broniewskiego) - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUwaga! Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).Uruchomienie linii autobusowej na trasie:CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego) - Żeromskiego - Jarzębskiego - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego (powrót: Krasińskiego - Broniewskiego) - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUruchomienie linii autobusowej na trasie:WILANÓW - Przyczółkowa - al. Wilanowska - Dolina Służewiecka - Nowoursynowska - Wałbrzyska - al. Lotników - Kaczmarskiego - Orzycka - Gotarda - Bokserska – BOKSERSKAUruchomienie linii autobusowej na trasie:DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - Radzymińska - Gorzykowska - Handlowa - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego - 11 Listopada - Ratuszowa - Inżynierska - Wileńska - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:PL. WILSONA - Krasińskiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUruchomienie linii autobusowej na trasie:CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa (powrót: Targowa – al. Solidarności - Jagiellońska) - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZAUruchomienie linii autobusowej na trasie:KRÓLEWSKA - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Radzymińska - Gorzykowska - Handlowa - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Świętojerska - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - zawrotka na rondzie Dmowskiego - Marszałkowska – KRÓLEWSKAUruchomienie linii autobusowej na trasie:METRO WILANOWSKA - Puławska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: Słoneczna - Kolonia Lesznowola: Postępu - Mazowiecka - Bobrowiec: Żwirowa - Wilcza Góra: Żwirowa - Władysławów: Wojska Polskiego - Kuleszówka: Masztowa - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.Uruchomienie linii autobusowej na trasie:METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Nocznickiego - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.Uruchomienie linii autobusowej na trasie:KRÓLEWSKA - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska) - Andersa - Mickiewicza - pl. Inwalidów - Mickiewicza - pl. Wilsona - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:P+R AL.KRAKOWSKA – al. Krakowska – Janki: al. Krakowska – Nowy Sękocin: al. Krakowska – Magdalenka: Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna - Wojska Polskiego - Władysławów: Wojska Polskiego - Kuleszówka: Masztowa - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.Uruchomienie linii autobusowej na trasie:CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego) - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.Uruchomienie linii autobusowej na trasie:WIATRACZNA - al. Stanów Zjednoczonych - Grenadierów - al. Waszyngtona (powrót: al. Waszyngtona - Międzyborska - Cyraneczki - Grenadierów) - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Towarowa - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUruchomienie linii autobusowej na trasie:BRÓDNO-PODGRODZIE - Chodecka - Łojewska - Łabiszyńska - Kondratowicza - Chodecka - Wyszogrodzka - Bartnicza - Wysockiego - Marywilska - Płochocińska - Modlińska - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Towarowa - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUruchomienie linii autobusowej na trasie:WIATRACZNA - Grochowska - Zamoyskiego - Targowa – al. Solidarności - Jagiellońska (powrót: Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa) - Starzyńskiego - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: św. Wincentego - Starzyńskiego)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - al. Armii Krajowej - Broniewskiego - Galla Anonima - Kochanowskiego (powrót: Rudnickiego - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego) - Conrada - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:KRÓLEWSKA - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Szwedzka - Odrowąża - Staniewicka - Pożarowa - CM. BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Świętojerska - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - zawrotka na rondzie Dmowskiego - Marszałkowska – KRÓLEWSKAUruchomienie linii autobusowej na trasie:PL. TRZECH KRZYŻY - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - pl. Krasińskich - Świętojerska - Anielewicza - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYUruchomienie linii autobusowej na trasie:METRO MŁOCINY - Kasprowicza - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Marymoncka - Pułkowa - Łomianki: Kolejowa - Kiełpin Stary: Kolejowa - Dziekanów Leśny: Kolejowa - Dziekanów Polski - Sadowa - Nowy Dziekanów - Pieńków - Łomna Las - Palmiry - Kampinoski Park Narodowy – POCIECHAUruchomienie linii autobusowej na trasie:PL. NARUTOWICZA - Grójecka - Kopińska - Grzymały-Sokołowskiego - Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie - Niemcewicza - Grójecka) - al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich - Conrada - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:WIATRACZNA - al. Stanów Zjednoczonych - most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)Uruchomienie linii autobusowej na trasie:KRÓLEWSKA - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska) - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWYZe względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).

TRASY LINII CMENTARNYCH W DNIACH 3-4 LISTOPADA:

C1

W dniach 27-28.10 i 3-4.11.2018 r. uruchomienie linii na trasie:

ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



C6

W dniach 27-28.10 i 3-4.11.2018 r. uruchomienie linii tramwajowej na trasie:

ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich – Górczewska – OS.GÓRCZEWSKA

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



C09

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



C11

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



C27

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

PL.GRZYBOWSKI – Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności – Targowa - Wileńska – Inżynierska – 11 Listopada – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty - Chodecka – BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty - św. Wincentego – 11 Listopada – Szwedzka – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – PL.GRZYBOWSKI

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



C40

Uruchomienie linii na trasie:

METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Sokratesa - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

