29 gmin czeka na wybory. Oni zmierzą się w II turze

Informacje

W tych gminach wokół Warszawy odbędzie się druga tura wyborów fot. Marcin Gadomski/PAP / tvn24.pl

Warszawa wyborczy wyścig ma już za sobą, ale wiele podwarszawskich miast i gmin dalej jest w ogniu kampanii przed drugą turą. O głosy mieszkańców politycy walczą między innymi w Ząbkach, Zielonce, Łomiankach, Pruszkowie czy Otwocku. Wybory odbędą się 4 listopada.

Najbardziej zacięta walka toczy się w powiecie wołomińskim, gdzie druga tura wyborów odbędzie się w aż pięciu gminach.

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w pobliskich Ząbkach. Tu po 12 latach z fotelem burmistrza żegna się Robert Perkowski. O stanowisko rywalizują teraz dwie kobiety: Małgorzata Zyśk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Edyta Kalata startująca z list Koalicji Obywatelskiej.

W pierwszej turze wyborów zdecydowanie większe poparcie uzyskała kandydatka PiS, zdobywając 46,1 proc. głosów. Jej konkurentka uzyskała 27,04 proc. i ledwie o włos wyprzedziła Artura Wałachowskiego z lokalnego komitetu Wybieram Ząbki, który także startował na burmistrza i zdobył 26,86 proc. poparcia. W przeliczeniu na głosy - Kalata miała ich zaledwie o 23 więcej.

W sąsiedniej Zielonce o utrzymanie się na stanowisku walczy obecny burmistrz Grzegorz Dudzik z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Pełni ten urząd od ośmiu lat, wcześniej był między innymi radnym i wicestarostą powiatu. Przed tygodniem w pierwszej turze wyborów zdobył 33 proc. poparcia. Mniej niż 30-letni Kamil Iwandowski, startujący z lokalnego ugrupowania Mieszkańcy, który uzyskał 46 proc. głosów.

Z wyścigu o fotel burmistrza w pierwszej turze z wynikiem 20,4 proc. odpadła Dorota Bienias z Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz Ząbek i Zielonki, druga tura (na terenie powiatu wołomińskiego) będzie także w gminach: Dąbrówka, Poświętne i Kobyłka. W dwóch ostatnich o fotel wójta rywalizowało po pięcioro kandydatów.

Pruszków czeka na prezydenta

Przenosimy się na drugą stronę Wisły - do powiatu pruszkowskiego, gdzie druga tura odbędzie się w trzech miejscach, w tym także w samym Pruszkowie. O fotel prezydenta miasta rywalizują: pełniący tę funkcję od 20 lat Jan Starzyński oraz Paweł Makuch z komitetu Wspólnie Rozwijamy Pruszków. Różnica między kandydatami wynosiła nieco ponad 13 punktów procentowych (39,39 proc. do 26,06 proc. dla Starzyńskiego).

O stanowisko prezydenta w Pruszkowie rywalizowało pięciu kandydatów. W pierwszej turze odpadli: Konrad Sipiera z Prawa i Sprawiedliwości, syn wojewody mazowieckiego, Piotr Bąk z Koalicji Obywatelskiej oraz Robert Bąkiewicz z Porozumienia Narodowo-Patriotycznego.

Walka o drugą turę trwa także w sąsiednim Piastowie. O tytuł włodarza rywalizują: Grzegorz Szuplewski - obecny burmistrz, startujący z poparciem lokalnego komitetu Nasz Piastów - Wspólnota Samorządowa oraz Magdalena Bonarowska z Koalicji Obywatelskiej.

W pierwszej turze Szuplewski zdobył o 676 głosów więcej niż jego konkurentka. Różnica była zatem niewielka (36,95 proc. do 30,35 proc.).

I ostatnia gmina, w której - w powiecie pruszkowskim - odbędzie się druga tura to Michałowice. Tu rywalizacja też może być zacięta, gdyż różnica między głównymi kandydatami wyniosła w minioną niedzielę tylko 104 głosy. Małgorzata Pachecka z komitetu Przyjazna Gmina zdobyła 40,92 proc. poparcia, a Krzysztof Grabka z komitetu Przyszłość Gminy 39,82 proc.

W tych gminach wokół Warszawy odbędzie się druga tura wyborów fot. tvn24.pl

Zmiana warty w Izabelinie i Starych Babicach

W powiecie warszawskim-zachodnim druga tura odbywa się w trzech gminach: Łomiankach, Izabelinie i Starych Babicach.

Łomianki to rywalizacja obecnego burmistrza Tomasza Dąbrowskiego ze startującą z lokalnego komitetu Mieszkańcy Łomianek Małgorzatą Żebrowską-Piotrak. Dąbrowski pełni swoją funkcję od 2010 roku, do wyboru na kolejną kadencję zabrakło mu niecałego punktu procentowego. W pierwszej turze uzyskał 49,26 proc. poparcia. Żebrowska-Piotrak - 39,67.

Władza zmieni się na pewno w Izabelinie, bo na fotel wójta nie startował obecny - Witold Malarowski. W drugiej turze rywalizują - podobnie jak w Ząbkach - dwie kobiety: Dorota Zmarzlak z komitetu Mieszkańcy Razem (44,69 proc.) oraz obecna przewodnicząca rady Grażyna Zielińska (36,85 proc.).

Podobnie w Starych Babicach. Wójtem na pewno nie będzie już pełniący ten urząd ponad dwie dekady Krzysztof Turek (nie startował). Walka o fotel rozgrywa się między dwoma kandydatami lokalnych ugrupowań. Pierwszy to Marcin Zając z komitetu Wspólna Przyszłość. Drugi - Sławomir Sumka z Jednej Gminy. W pierwszej turze lepszy wynik osiągnął Zając: 45,52 proc. do 25,10 proc.

Jabłonna i Nasielsk

W powiecie legionowskim druga tura jest tylko w gminie Jabłonna. O reelekcję walczy tu obecny wójt Jarosław Chodorski, który rywalizuje z Mariuszem Grzybkiem.

Podobna sytuacja jest w powiecie nowodworskim. Tu włodarza także nie wybrała jeszcze tylko jedna gmina - Nasielsk. W drugiej turze o stanowisko burmistrza zabiegają: obecnie pełniący ten urząd Bogdan Ruszkowski oraz Renata Włodarska.

Wielu chętnych do rządzenia

Na południowy wschód od Warszawy - w- po 12 latach także nastąpi zmiana warty. W wyborach na prezydenta miasta nie startował już pełniący tę funkcję od trzech kadencji Zbigniew Szczepanik.

W pierwszej turze jego stanowisko chciało zająć aż siedmiu kandydatów. Najlepszy wynik osiągnął 31-letni Jarosław Margielski z Prawa i Sprawiedliwości (42,13 proc.). W niedzielę zmierzy się z Ireneuszem Paśniczkiem startującym z własnego komitetu (17,06 proc.).

Zacięta rywalizacja o stanowisko burmistrza rozgrywała się tydzień temu także w pobliskim Józefowie. Startowało sześcioro kandydatów. Do drugiej tury przeszli: Marek Banaszek z komitetu wyborczego Dla Miasta (46,8 proc.) i Mateusz Rojek z Prawa i Sprawiedliwości (17,91 proc.). Z fotelem wójta po 20 latach żegna się Stanisław Kruszewski, który tym razem nie startował.

W powiecie otwockim druga tura odbędzie się także w Karczewie - między Michałem Rudzkim i Władysławem Łokietkiem.

Rywalizacja w Piasecznie

Z Otwocka przenosimy się do sąsiedniego powiatu piaseczyńskiego, gdzie druga tura odbędzie się w trzech gminach.

W samym Piasecznie niewiele zabrakło, by wszystko rozstrzygnęło się już przed tygodniem. Startujący z Koalicji Obywatelskiej Daniel Putkiewicz zdobył 48,8 proc. głosów. Drugi był Wojciech Ołdakowski z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 23,14 proc. Po ośmiu latach z fotela burmistrza odchodzi Zdzisław Lis z Platformy Obywatelskiej.

W drugiej turze włodarza wybiorą też mieszkańcy Góry Kalwarii. Tu rywalizują ze sobą: obecny burmistrz Dariusz Zieliński (30,44 proc. głosów w pierwszej turze) i Arkadiusz Strzyżewski (46,58 proc.).

W gminie Prażmów natomiast o tytuł wójta walczą Jan Dąbek (43,50 proc.) oraz Maciej Michalski (32,16 proc).

Milanówek czeka na burmistrza, Żyrardów na prezydenta

Kolejny powiat - grodziski - nie wybrał włodarzy w dwóch swoich gminach. Wo reelekcję walczy obecna burmistrzstartująca z własnego komitetu o nazwie Decydujmy Razem. W pierwszej turze zdobyła 27,69 proc. Lepszy okazał się startujący również z własnego komitetu, który uzyskał 37,50 proc.

W niedzielę do urn pójdą także mieszkańcy gminy Żabia Wola. O fotel wójta walczą tu Halina Wawruch i Piotr Rybka. Różnica między kandydatami w pierwszej turze była bardzo niewielka, wynosiła ledwie 26 głosów, na rzecz Haliny Wawruch.

W Żyrardowie (powiat żyrardowski) na prezydenta nie startował pełniący tę funkcję obecnie Wojciech Jasiński. Swoich sił próbował i próbuje - bowiem dostał się do drugiej tury - jego dotychczasowy zastępca Lucjan Chrzanowski. Otrzymał 33,72 proc. i pierwsze miejsce. Jego kontrkandydatem jest Ewa Springer-Kakiet (21,53 proc.).

W pierwszej turze startowało łącznie pięcioro kandydatów. Odpadli Łukasz Choiński (20,39 proc.), Grzegorz Obłękowski (16,73 proc.) i Marcin Rosiński (7,63 proc.).

Grójec. Wieloletni burmistrz walczy o reelekcję

Z Żyrardowa przenosimy się do powiatu grójeckiego i samego Grójca, gdzie o władzę ponownie walczy wieloletni burmistrz Jacek Stolarski. Pełni ten urząd nieprzerwanie od 2002 roku, a także wcześniej w latach 1993-1998. Startuje z komitetu Rozwój i Gospodarność. W pierwszej turze zdobył 32,59 proc., czyli 3 808 głosów - tylko o 63 więcej niż znajdujący się na drugiej pozycji Dariusz Gwiazda, obecny radny. Zdobył 32,05 proc. poparcia.

W powiecie grójeckim druga tura odbędzie się także w gminach: Błędów - między Andrzejem Kazimierczakiem i Mirosławem Jakubczakiem oraz Goszczyn - między Waldemarem Kopczyńskim i Agatą Zgutczyńską.

Z powiatu mińskiego włodarza nie wybrała tylko gmina Stanisławów. W pierwszej turze wybory na wójta wygrał tu Marek Kaim z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 42,35 proc. głosów. W niedzielę zmierzy się ze startującą z własnego komitetu Kingą Sosińską - 22,05 proc.

I ostatni powiat - garwoliński - w którym do urn pójdą mieszkańcy samego Garwolina oraz gminy Wilga.

W Garwolinie o stanowisko burmistrza walczą dwie kobiety. Pierwsza to dotychczasowa wiceburmistrz (stanowisko to pełniła od sierpnia) Marzena Świeczak, która wygrała pierwszą turę z wynikiem 45,7 proc. Druga to Iwona Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości, która 21 października zdobyła 37,74 proc.

W gminie Wilga o fotel wójta rywalizują Bogumiła Głaszczka (40,28 proc.) i Jacek Piesiewicz (28,07 proc.).

Druga tura

Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 4 listopada. Lokale wyborcze - podobnie jak w pierwszej turze - będą otwarte od godziny 7 do 21. W sobotę o północy rozpocznie się cisza wyborcza.

>>> CZYTAJ TAKŻE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W WARSZAWIE <<<

kw/ec