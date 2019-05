- Ze skromnej imprezy w której udział wzięło 11 muzeów, przeistoczyła się w olbrzymie, logistycznie rozwinięte okołomiejskie wydarzenie - opisuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W Warszawie 18 maja odbędzie się 16. Noc Muzeów, w ramach której zwiedzający będą mogli odwiedzić 262 placówki.

Motywem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów będzie 30. rocznica wyborów z 1989 roku. Z tej okazji niektóre placówki przygotowały program nawiązujący do tych wydarzeń. Archiwum Państwowe zaprezentuje wystawę filmów, zdjęć i innych archiwaliów, w Państwowym Muzeum Etnograficznym zobaczymy wystawę poświęconą muzyce tego okresu, a Muzeum Drukarstwa pokaże urządzenia, które służyły do drukowania ulotek konspiracyjnych.

Do warszawskiego karnawału kulturalnego dołączyły w tym roku nowe placówki. Łącznie warszawska Noc Muzeów odbędzie się więc w 262 miejscach stolicy. W tym roku w święcie zadebiutuje między innymi Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które przed wybranymi muzeami wystawi ekrany projekcyjne. Wyświetlane na nich będą najciekawsze fragmenty Państwowej Kroniki Filmowej przybliżające Warszawę z okresu transformacji.

Poza tym, do akcji po raz pierwszy włączą się Elektrownia Powiśle, Fundacja Rok Rzeki Wisły, Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej przy ulicy Marcinkowskiego 2, Praska Ferajna (grupa przewodników) oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.

Podczas tegorocznej edycji warszawskiego karnawału kulturalnego, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprosi mieszkańców stolicy do zwiedzania ratusza. - Będzie można zobaczyć mój skromny gabinet oraz będzie okazja, by usiąść w fotelu prezydenckim - powiedział prezydent.

- Są to igrzyska dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Warszawą, którzy chcą zobaczyć, jak funkcjonują instytucje, jak one wyglądają od wewnątrz - dodał.

Przed nami 16. edycja #NocMuzeów w @warszawa. W tym roku możecie wybierać spośród ponad 260 miejsc! Niektóre to na co dzień pilne strzeżone budynki, które na tę jedną noc otwierają swoje podwoje. Zapraszam również do ratusza, gdzie będzie można zobaczyć mój gabinet. 🙂 pic.twitter.com/FXpejf32lo