Czwarty parking P+R na Młocinach fot. Urząd Miasta

Od poniedziałku kierowcy będą mogli korzystać z kolejnych 249 miejsc parkingowych przy metrze Młociny. Swoją działalność rozpocznie czwarty w tym miejscu parking Parkuj i Jedź.

Nowy parking znajduje się w pasie rozdzielającym jezdnie alei generał Marii Wittek. Można na niego wjechać z jezdni trasy prowadzącej w kierunku ulicy Zgrupowania AK "Kampinos" i wyjechać na trasę w stronę Marymonckiej i Białołęki.

Jak zapowiada ratusz, parking będzie tymczasowy i ma funkcjonować do rozbudowy Trasy Mostu Północnego.

Pośród 249 stanowisk postojowych znajdzie się pięć miejsc dla niepełnosprawnych.

16 parkingów P+R

To będzie czwarty taki obiekt w ramach węzła komunikacyjnego Młociny. Na pierwszym kierowcy mają do dyspozycji 1010 miejsc postojowych, w tym 24 dla osób z niepełnosprawnościami, 208 dla rowerów i cztery stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Na drugim parkingu są 72 miejsca postojowe. Trzeci obiekt ma 157 miejsc dla aut (w tym sześć dla niepełnosprawnych), 24 stanowiska dla rowerzystów i dwa do ładowania samochodów elektrycznych.

Ze wszystkich 16 parkingów P+R na terenie warszawy mogą korzystać bezpłatnie osoby posiadające bilety krótkookresowe (dobowe, 3-dniowe i weekendowe) oraz kart miejskie. Jak podaje ratusz, codziennie umożliwiają one przesiadkę do środków komunikacji miejskiej ponad 4300 kierowcom samochodów i ponad 670 rowerzystom.

