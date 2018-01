Informacje

Miejsca parkingowe fot. Urząd Miasta

961 miejsc

"W efekcie współpracy samorządu województwa mazowieckiego, Warszawy oraz podwarszawskich gmin w ramach drugiego konkursu wybrano do realizacji pięć projektów, dzięki którym zostanie poszerzona metropolitalna sieć parkingów "Parkuj i Jedź"" - podaje urząd miasta.

Kolejny krok

Nowe parkingi wybudowane zostaną w podwarszawskich miastach: Nowym Dworze Mazowieckim, Żyrardowie i Zielonce oraz w gminach Michałowice i Jaktorów. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji osiem parkingów z 961 miejscami dla samochodów oraz 335 dla rowerów.Gmina Michałowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Do zawarcia umów przygotowują się również Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz gmina Jaktorów.- Nowoczesne parkingi "Parkuj i Jedź" w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą to bezpośrednia korzyść również dla stolicy - mówi Michał Olszewski, zastępca wiceprezydenta Warszawy. - Stworzenie mieszkańcom możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na parkingach przy węzłach przesiadkowych transportu publicznego zmniejszy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy - dodał.Z bezpłatnego parkingu będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika.Parkingi mają być jednolicie oznakowane, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od "dzikich" lub działających na zasadzie komercyjnej.

Jak podaje urząd miasta, to kolejny krok w budowaniu sieci parkingów "Parkuj i Jedź" w metropolii warszawskiej. W grudniu 2016 r. rozstrzygnięto pierwszy konkurs na budowę lub przebudowę 27 obiektów na 2697 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 1133 dla rowerów. Z kilku z nich, m.in. w Jaktorowie, Radzyminie i Wołominie mogą już korzystać mieszkańcy.

ZOBACZ TEŻ MATERIAŁ O PARKINGOWYCH PLANACH RATUSZA:

ran/pm