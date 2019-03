Informacje

Na posesji pod Mławą policjanci znaleźli 206 tysięcy papierosów bez akcyzy i 64 tysiące opakowań przygotowanych do wykorzystania. Straty państwa z tytułu podatku akcyzowego oszacowano na prawie 230 tysięcy złotych.

- Do policjantów stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą dotarła informacja o osobach, które mogą zajmować się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej - poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

206 tysięcy papierosów

Jak wyjaśnił, funkcjonariusze zorganizowali akcję, podczas której na jednej z posesji pod Mławą przyłapali na gorącym uczynku ośmiu obywateli Ukrainy i jednego Ormianina. - Zatrzymali ich do sprawy. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci zlikwidowali też linię produkcyjną z czterema maszynami, służącą do paczkowania nielegalnych papierosów - dodał.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli 206 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 64 tysiące opakowań przygotowanych do wykorzystania w liniach produkcyjnych.

- Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego szacuje się łącznie na kwotę prawie 230 tysięcy złotych. Za posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz za uczynienie z tego procederu źródła stałego dochodu, może grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do pięciu lat – mówi prokurator Marcin Bagiński z Prokuratury Rejonowej w Mławie.

Zatrzymane osoby zostało tymczasowo aresztowane na okres dwóch miesięcy. W sprawie prowadzone są intensywne czynności śledcze nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Mławie.





