Informacje

Smog w Warszawie (zdjęcie archiwalne) fot. TVN Meteo

Burzę na Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy wywołał projekt budżetu na przyszły rok. Jak wyliczała opozycja, zarezerwowanych pieniędzy wystarczy na wymianę zaledwie 400 "kopciuchów". Potrzeby są dużo większe – pieców starego typu, które przyczyniają się do powstawania smogu, jest łącznie około 20 tysięcy. Justyna Glusman, która w ratuszu odpowiada za ekologię, przyznaje, że zamknięcie tematu "kopciuchów" w 2019 roku jest nierealne.

Tak było na początku tygodnia. Pod jego koniec Glusman zasugerowała, że środków na ten cel może być jednak więcej. "Wygląda na to, że w budżecie miasta znalazło się więcej pieniędzy na wymianę kotłów:-)" – napisała na Twitterze koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w ratuszu. Prawdopodobnie odniosła się w ten sposób do czwartkowej decyzji rady miasta, która o kilkadziesiąt procent zmniejszyła bonifikatę przy przejściu z użytkowania wieczystego na własność nieruchomości.

Zmianę wysokości bonifikaty komentował w piątek również Rafał Trzaskowski. Prezydent miasta -podobnie jak Justyna Glusman - zasugerował, że pozyskane w ten sposób środki mogą być przeznaczone na walkę ze smogiem.

Taką intencję na pewno ma Aleksandra Gajewska, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. - Będziemy wnosić o dodatkowe środki. W zależności od ewentualnej poprawki komisji finansów więcej lub mniej, to dla nas priorytet, choć sytuacja jest trudna, bo zostało mało czasu na uchwalenie budżetu – powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Dodała, że radni czekają teraz na ruch Justyny Glusman, która obiecała walkę o dodatkowe środki .

- Po to jest ta funkcja, dajmy jej kredyt zaufania - kończy Gajewska.

Obiecane w kampanii

Przypomnijmy: likwidacja starych, węglowych pieców była jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego. O "kopciuchach" mówił między innymi na briefingu prasowym na początku sierpnia. - Do 2020 roku chcemy zlikwidować je i podłączyć (mieszkania – red.) do sieci gazowej. I to nie tylko te, które są w mieszkaniach komunalnych, ale również chcemy opracować plan dla mieszkań spółdzielczych czy prywatnych – mówił wówczas.

W poniedziałek Komisja Ochrony Środowiska głosami radnych KO pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok. Na wymianę pieców jest w nim 4,5 miliona złotych. Opozycja natychmiast podniosła, że to pula wyjątkowo skromna.

Na Twitterze rozgorzała dyskusja na temat łamania obietnic i terminu pozbycia się "kopciuchów", czyli starych pieców, którymi ogrzewanie powoduje duże zanieczyszczenia powietrza. Jacek Ozdoba, radny Prawa i Sprawiedliwości i członek komisji, jeszcze w trakcie jej trwania napisał, że Justyna Glusman poinformowała zgromadzonych, że zaproponowane w projekcie środki nie wystarczą na wymianę wszystkich pieców w 2019. Nowy termin to 2021 rok.

20 tysięcy dymiących pieców

Do wymiany jest około 1 500 kotłów komunalnych oraz około 18 000 pieców prywatnych. W pozytywnie zaopiniowanym budżecie na przyszły rok pieniędzy przeznaczonych na "kopciuchy" będzie 4,5 miliona złotych. Pozwoli to na wymianę niecałych 400 pieców. Tymczasem, jak informuje Warszawska Inicjatywa Antysmogowa, w samym Wawrze potrzeba 3,7 miliona złotych.

Również Glusman potwierdziła w mediach społecznościowych, że zamknięcie tematu wymiany pieców w 2019 roku jest nierealne, bo "proces inwestycyjny trwa kilka, kilkanaście miesięcy".

Koordynatorka winą za mały budżet na środowisko wini Prawo i Sprawiedliwość. Według niej środków mogłoby być więcej, gdyby partia rządząca "nie obniżyła radykalnie opłat za wycinkę drzew, z których są pokrywane koszty działań środowiskowych".

ml/b/mś