Informacje

U 18 osób stwierdzono zatrucie, 15 z nich nadal przebywa w szpitalu. Jak informuje Mazowiecka Inspekcja Sanitarna, wstępne badania wskazują na salmonellozę. Wszystkie osoby miały zatruć się po wizycie w kawiarniach popularnej sieci. W reakcji na doniesienia klientów w lokalach firmy na terenie całego kraju zostały wycofane ciasta z kremem, które mogły być przyczyną problemów.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w trakcie długiego weekendu wpływały zgłoszenia dotyczące zatrucia pokarmowego po zjedzeniu ciast w lokalach Green Caffe Nero. W niedzielę interweniowali inspektorzy.

- Potwierdzam, że wczoraj cały dzień trwały czynności związane z dochodzeniem epidemiologicznym. Na chwilę obecną mamy informację o 18 osobach, które zachorowały. Z czego 15 osób, w tym jedno dziecko, przebywa w szpitalu. Ze wstępnej dokumentacji medycznej wynika, że prawdopodobnie mamy do czynienia z salmonellozą. Czyli przyczyną zatrucia jest bakteria salmonella. Ostatecznie potwierdzi to jeszcze posiew bakteriologiczny, którego wyniki otrzymamy w ciągu najbliższych siedmiu dni - informuje Joanna Narożniak, rzeczniczka Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej.

Ciasta z kremem wycofane

Na informacje o możliwych zatruciach szybko zareagowali przedstawiciele kawiarni. W niedzielę poinformowali klientów o wycofaniu z oferty ciast z kremem, które mogły być potencjalną przyczyną zatruć. Decyzja ta dotyczy wszystkich kawiarni w Polsce, choć jak podkreśla prezes sieci Green Caffe Nero Adam Ringer, docierające do kawiarni sygnały o zatruciach dotyczą kilku lokali w Warszawie i jednego w Krakowie.

- Pierwszą informację otrzymaliśmy od klienta w piątek, pierwszego czerwca, że jakiś członek rodziny po wizycie u nas zachorował i czuje się bardzo źle. Wypytaliśmy dokładnie, gdzie ta osoba jadła i co jadała. Wskazanie było na ciasto z kremem. Mamy dwa, trzy takie ciasta w normalnej sprzedaży. Postanowiliśmy natychmiast usunąć te ciasta z oferty. Działanie było ogólnopolskie – mówi Adam Ringer, prezes sieci Green Caffe Nero.

"Poddaliśmy produkty i surowce dodatkowym niezależnym badaniom laboratoryjnym, poza tymi które wykonujemy regularnie. Próbki pobraliśmy w różnych kawiarniach. Wszystkie wyniki są prawidłowe, w żadnej próbce nie wykryto bakterii salmonelli. Dalej badamy nasze produkty, aby znaleźć źródło problemu" - czytamy w oświadczeniu firmy przesłanym naszej redakcji. Niezależne badania są też prowadzone w piekarni i u wszystkich dostawców, którzy ją zaopatrują.

- Przypuszczalnie partia jajek albo nabiału mogła nie spełniać wymogów bezpieczeństwa żywności. Jest nam strasznie przykro i mnie osobiście. Bo to jest szok. Firma istnieje już 15 lat i to się nigdy nie zdarzyło - mówi prezes.

"Nie były właściwie przechowywane"

Jednak zdaniem sanepidu przyczyną zatruć mogły być błędy po stronie kawiarni, a nie dostawców nabiału.

- Z działań podjętych przez pracowników inspekcji sanitarnej wynika, że błąd mogła popełnić sieć Green Caffe Nero. W skontrolowanych punktach nie został zachowany reżim temperatury, to znaczy ciasta z kremami nie były właściwie przechowywane i należycie zabezpieczone. Producent przekazuje ciasta też do innej sieci i do prywatnych odbiorców, ale zgłoszenia tego zatrucia pokarmowego dotyczą wyłącznie Green Caffe Nero - zaznacza Narożniak.

W niedzielę sanepid skontrolował pięć kawiarni. Dziś inspektorzy sprawdzają pozostałe lokale. - Na lokale skontrolowane w niedzielę zostały nałożone mandaty łącznie w kwocie 2,5 tysiąca złotych - mówi rzeczniczka mazowieckiego sanepidu.

- Mandaty zostały nałożone na dwie kawiarnie, jednak nie dotyczyły one sposobu ekspozycji ciast - zaznacza Agata Milewska, brand manager Green Caffe Nero.

"Natychmiast zmieniamy ekspozycję"

Po niedzielnych kontrolach właściciele sieci otrzymali zalecenia dotyczące odpowiedniego przechowywania żywności przeznaczonej do sprzedaży.

- W trybie natychmiastowym zmieniamy ekspozycję ciast, tart i kanapek w naszych kawiarniach, aby wyeliminować potencjalne ryzyko i dostosować ich przechowywanie do temperatury określonej przez sanepid. Ciasta będą przechowywane bezpośrednio na blacie chłodniczym. Nie będą już eksponowane na paterach. Tak jak dotychczas, zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą, produkty słone, czyli kanapki i tarty będą na ekspozycji maksymalnie przez 4 godziny, po czym zostaną wycofane ze sprzedaży - zapewnia Milewska.

Dodaje też, że kawiarnia jest w stałym kontakcie z poszkodowanymi i na bieżąco zbiera informacje dotyczące ich stanu zdrowia i potencjalnych lokalizacji, w których mogło dojść do zatrucia.

Sanepid dementuje doniesienia o sepsie

Pośród komentarzy na Facebooku pojawiły się doniesienia o tym, że u osób, które się zatruły, oprócz salmonellozy stwierdzono też sepsę. Rzeczniczka Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej dementuje te relacje. - Nie mamy takich informacji, w ten sposób rodzą się plotki. Podkreślamy też, że nie możemy jeszcze z całą pewnością mówić o bakterii salmonella, wciąż czekamy na ostateczne wyniki badań - mówi Narożniak.

Rzeczniczka podkreśla też, że przy wysokich temperaturach w okresie letnim należy unikać ciast z kremami i innych podobnych produktów, ponieważ nigdy nie mamy pewności, w jakich warunkach były przechowywane.

kk