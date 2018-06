1628 projektów w budżecie obywatelskim. Już można głosować

Informacje

W piątek ruszyło głosowanie do budżetu partycypacyjnego. - Każdy mieszkaniec może zagłosować na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne i zmienią nasze miasto - zachęcają urzędnicy. Do wyboru jest 1628 pomysłów.



Głosowanie będzie trwało do 30 czerwca. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec stolicy. Nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim. Osoby mające mniej niż 18 lat muszą jedynie dysponować zgodą rodzica lub opiekuna na udział w głosowaniu i przetwarzanie danych.

Jak głosować?

Kandydaci zachęcają do głosowania

"Najłatwiej jest zagłosować przez internet - głosowanie odbywa się przez stronę" - zachęcają urzędnicy ratusza. Można też papierowo, oddając kartę do głosowania osobiście w wyznaczonym punkcie i pokazując dokument potwierdzający tożsamość. Punkty do głosowania znajdują się w urzędach dzielnic, a w niektórych dzielnicach również w dodatkowych lokalizacjach."Osoby, które mają problem z poruszaniem się i nie korzystają z internetu mogą zagłosować poprzez przekazanie karty przedstawicielowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania" - informują urzędnicy. Uprzedzając, że taką potrzebę trzeba zgłosić do 22 czerwca do koordynatorów dzielnicowych.Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z podziałem na obszary, jaki został wyznaczony w danej dzielnicy (nie trzeba głosować w tej, w której się mieszka) i przeznaczoną na budżet partycypacyjny kwotą.Można wybrać dowolną liczbę projektów. Ważne, by łączny koszt ich realizacji nie był wyższy niż właśnie wyznaczona w danej dzielnicy lub danym obszarze kwota."Każdy może oddać głos tylko raz! Jeżeli zagłosuje się więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne" - uprzedzają urzędnicy.Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lipca o godz. 18 na Bulwarze gen. Pattona.

Warszawa na podium obywatelskich miast

Do wzięcia udziału w budżecie partycypacyjnym zachęcali na piątkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej - kandydaci Koalicji Obywatelskiej na prezydenta i wiceprezydenta Warszawy. Spotkali się zresztą z dziennikarzami przy ściance wspinaczkowej na Wybrzeżu Szczecińskim, która została zrealizowana właśnie z budżetu.- Ja głosowałem na Ursynowie, tam gdzie mieszkam, na bardzo różne projekty. Niektóre dotyczące właśnie budowania tego typu przedsięwzięć na wolnym powietrzu, które będą służyły sportowi, ale też na przedsięwzięcia kulturalne i również na przedsięwzięcia, które mają zabezpieczyć nasze dzieci, lepiej oświetlić ulice - wymieniał Trzaskowski.Z kolei polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej wziął udział w głosowaniu na Ochocie. Jak mówił, głosował na "kilka projektów sportowych", a także na projekty kulturalne. Podkreślił, że czas na głosowanie upływa 30 czerwca. - I naprawdę warto głosować, bo w tym roku w budżecie partycypacyjnym w Warszawie jest prawie 65 milionów złotych, to jest sporo - przyznał.

Również w piątek ratusz poinformował, że Warszawa znalazła się na podium w rankingu najbardziej obywatelskich polskich miast. Wyniki ogłoszono na konferencji "Europolis. Miasta Obywatelskie".

W rankingu uwzględnione zostały czynniki, takie jak m.in. zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, aktywność wyborcza, rozpowszechnienie postaw obywatelskich, otwartość instytucji publicznych na potrzeby obywateli.

"Warszawiacy najczęściej spośród mieszkańców wszystkich badanych miast kierowali zapytania o informację publiczną do przedstawicieli swoich samorządów, co świadczy o ich dużym zaangażowaniu w życie publiczne" - informuje ratusz.

kw/PAP