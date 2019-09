Informacje

Do 23 września warszawiacy mogą głosować na 1425 projektów w szóstej edycji budżetu obywatelskiego, na który przeznaczono 83 mln zł. Wyniki poznamy 3 października. Po raz pierwszy mieszkańcy mogą wybrać pomysły dotyczące całego miasta.

Mieszkańcy wybiorą spośród 1425 projektów (101 ogólnomiejskich i 1324 dzielnicowych). Największy wybór mają mieszkańcy Wawra - 137 projektów i Pragi-Południe - 134.

20 milionów więcej niż przed rokiem

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można głosować na maksymalnie 15 projektów dzielnicowych i 10 ogólnomiejskich. W akcji może wziąć udział każdy warszawiak, nie jest wymagane zameldowanie w stolicy.

Na realizację pomysłów przeznaczono 83 mln zł, czyli prawie o 20 mln więcej niż przed rokiem. Na projekty ogólnomiejskie zarezerwowano prawie 25 mln zł. Do tej kategorii zakwalifikowano propozycje, których realizacja nie będzie kosztować więcej niż 5 mln zł.



Wśród dzielnic, na realizację lokalnych projektów najwięcej pieniędzy otrzymał Mokotów - ponad 7 mln zł. Najmniej przeznaczono na przedsięwzięcia z Rembertowa i Wesołej – po nieco ponad 830 tys. zł. Najwięcej propozycji inwestycji dzielnicowych zarejestrowano w Wawrze - 137, najmniej w Wesołej – 21. Zwyciężą te pomysły, które zdobędą najwięcej głosów.

Pomysły z największą liczbą głosów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Zwycięskie projekty poznamy 3 października.

Odrzucone projekty

Do urzędników wpłynęło łącznie 2166 projektów, z czego około jedna trzecia została odrzucona głównie ze względów formalnych.

Po zmianach w przepisach realizacja pomysłu musi się zakończyć w ciągu roku i nie może dotyczyć terenów lub przestrzeni, które nie należą do samorządu. - To na przykład tereny spółdzielni, tereny prywatne - to jest taki ścisły gorset, który sprawia, że tych (odrzuconych - PAP) projektów jest więcej - wyjaśniła Machnowska-Góra.

Jak i kto może głosować?

Ratusz poinformował, że zagłosować można przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl i papierowo: oddając osobiście kartę do głosowania w urzędzie dzielnicy. I zapewnia, że w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec stolicy. "Nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim, wystarczy być mieszkańcem Warszawy" - czytamy w komunikacie ratusza.

Na początku września wystartowały działania, które promują głosowanie w budżecie obywatelskim. "Na warszawskich ulicach pojawiły się autobusy z postaciami z tegorocznej kampanii przypominające o terminie głosowania, na ekranach w komunikacji miejskiej wyświetlany jest spot o etapie głosowania, a w piątek, 6 września i sobotę, 7 września po Wiśle będzie pływać infoBarka, na której animatorzy przybliżą warszawiakom ideę budżetu i zachęcą do włączenia się w to przedsięwzięcie" - pisze ratusz.

Liiczba projektów poddanych głosowaniu fot. Urząd Miasta

PAP/em/ran