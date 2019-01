14 radiowozów i nowoczesne laboratorium dla stołecznej policji

Informacje

14 radiowozów i dwa nowoczesne urządzenia laboratoryjne - do analiz DNA i do badań narkotyków - dostała Komenda Stołeczna Policji dzięki dofinansowaniu miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski wyróżnił też nagrodami pieniężnymi czterech warszawskich policjantów.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Warszawy stołeczna policja dostała 14 nieoznakowanych radiowozów za 462 tys. zł. Do Laboratorium Kryminalistycznego KSP zakupiono też dwa nowoczesne urządzenia za 1,3 mln zł. Przekazanie sprzętu laboratoryjnego, samochodów i wręczenie nagród prezydenta Warszawy czterem funkcjonariuszom odbyło się w Komendzie Stołecznej Policji.

"Zawsze tak było"

Podczas uroczystości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że sprawą nadrzędną dla wszystkich jest bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Powiedział, że "zawsze tak było" - samorząd zawsze dobrze współpracował z Komendą Stołeczną Policji. - Przekazywaliśmy sprzęt; współpracujemy z policją, jeżeli chodzi np. o dodatkowe patrole, jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć warszawiaków przed tym, co ich czeka na ulicach naszego miasta - mówił.

Podkreślił, że od 2007 r. na współpracę z policją miasto przekazało 170 mln zł. Zadeklarował, że urząd miasta jest otwarty na współpracę ze stołeczną policją, i wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie się harmonijnie rozwijała.

Najnowocześniejsze laboratorium w Polsce

Obecny na konferencji komendant stołeczny policji nadinsp. Paweł Dobrodziej ocenił, że nie ma skutecznej policji bez współpracy z administracją rządową i samorządem terytorialnym. Przypomniał, że w ubiegłym roku policja otrzymała od stołecznego ratusza 4,6 mln zł.

Podkreślił, że laboratorium kryminalistyczne KSP jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, a przekazany w piątek analizator genetyczny do badania śladów DNA kosztował 1,3 mln zł i jest to "nowoczesny, ultraszybki w analizie sprzęt". Dodał, że policja dostała także pomoc, jeśli chodzi o środki transportu. - Żebyśmy szybko mogli docierać do interwencji czy innych zdarzeń potrzebujemy dobrych, nowych samochodów - powiedział.

Drugie z przekazanych w piątek policji urządzeń to chromatograf gazowy. Służy on do badań ilościowych niezbędnych do wydawania opinii kryminalistycznych z zakresu chemii, najczęściej przesyłanych do badań materiałów dowodowych, jakimi jest ziele konopi (marihuana).

Jak informuje Urząd Miasta st. Warszawy, w latach 2015-18 Laboratorium Kryminalistyczne KSP zostało wzbogacone o wysoko specjalistyczny sprzęt kupiony z budżetu miasta za niemal 4,5 mln zł.

Nagrody

Nagrodami pieniężnymi prezydenta stolicy zostali wyróżnieni dwaj policjanci z ruchu drogowego za opiniowanie i aktywne uczestnictwo w organizacji ruchu w Warszawie. Jednego policjanta wyróżniono za zabezpieczanie największych zgromadzeń i imprez masowych, a kolejnego za zadania realizowane w Zintegrowanym Stanowisku Koordynacji i Reagowania w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

PAP