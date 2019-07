130 nowych autobusów. "Jesteśmy w awangardzie zmian"

Informacje

Wartość zaplanowanej przez miasto inwestycji to ponad 417 milionów złotych, ale dofinansowanie unijne pokryje prawie połowę kosztów: wyniesie 180 mln złotych. Nowe elektrobusy będą jeździć po Trakcie Królewskim.

"Jesteśmy w awangardzie zmian"

- Po raz kolejny jesteśmy w awangardzie zmian. Nasze deklaracje przekuwamy w czyny i kupujemy pojazdy zeroemisyjne. Robimy to w trosce o jakość powietrza i klimat - powiedział podczas podpisania umowy prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Plany na 400 ekologicznych autobusów

Zapowiedział również, że wkrótce tradycyjne autobusy napędzane silnikami spalinowymi zupełnie znikną z najbardziej reprezentacyjnej arterii stolicy – Traktu Królewskiego. - Będzie tu można spotkać wyłącznie pojazdy napędzane gazem lub energią elektryczną, czyli nisko lub zeroemisyjne. To element Warszawskiego Planu dla Klimatu - zaznaczył prezydent.

Jan Kuźmiński, prezes zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych, podkreślił przy tym, że "zakup 130 elektrycznych autobusów przegubowych wspomagany z funduszy europejskich, to jedna z największych elektromobilnych inwestycji w Europie".

- Cieszymy się, że jesteśmy jednym z liderów we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań dla transportu. Według naszych planów już za dwa lata będziemy w posiadaniu floty niemal 400 autobusów zero- i niskoemisyjnych. Ekologiczne autobusy MZA to recepta na czyste powietrze w stolicy - zauważył.

Na początku 2020 roku

Pierwsze elektrobusy, których dotyczy podpisana w poniedziałek umowa, wyjadą na ulice Warszawy na początku 2020 roku. Będą to przegubowe autobusy Solaris Urbino 18 Electric długości 18 metrów.

Pojazdy będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, elektroniczne systemy informacji pasażerskiej gniazda USB, z których będzie można doładować urządzenia mobilne oraz biletomat. Będą również przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczą 120 pasażerów.

Sieć ładowarek ulicznych

Dla zwiększenia efektywności elektrycznych pojazdów MZA zbudują również sieć ulicznych ładowarek pantografowych o mocy 400 kW. Dwa tygodnie temu podpisano w tej sprawie umowę z polską firmą Ekoenergetyka. Za zamówienie podstawowe, czyli 20 urządzeń, które zostaną zainstalowane w dziewięciu lokalizacjach, Miejskie Zakłady Autobusowe zapłacą ponad 8 milionów złotych. Najwięcej z nich, bo aż sześć, powstanie na pętli Wilanów. Cztery kolejne na Chomiczówce, a po dwa na Szczęśliwicach, Esperanto, Nowodworach, Browarnej i Młynowie.

Jak zapowiada spółka, pierwsze urządzenia zaczną działać w połowie przyszłego roku.



W podpisanej umowie istnieje również możliwość rozszerzenia zamówienia o siedem kolejnych urządzeń: po dwa na placu Piłsudskiego i Natolinie Północnym oraz po jednym na Bielańskiej, Lotnisku Chopina i placu Trzech Krzyży.

Pierwsze z zamówionych Solarisów Urbino 18 Electric fot. Urząd Miasta

PAP,mp/ran