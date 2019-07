13 tysięcy osób pobiegnie w hołdzie powstańcom

Informacje

W sobotę odbędzie się 29. Bieg Powstania Warszawskiego, będący jednym z nieodłącznych elementów obchodów rocznicowych. Wieczorem ulicami stolicy pobiegnie blisko 13 000 osób. W ten sposób uczczą pamięć o uczestnikach zrywu z 1 sierpnia 1944 roku.

Po rocznej przerwie impreza wraca na tradycyjną trasę, ze startem i metą w okolicy stadionu Polonii. Bieg Powstania Warszawskiego, jest drugim z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć", w jej skład wchodzą jeszcze Bieg Konstytucji 3 Maja i Bieg Niepodległości. W tym roku przygotowano trzy specjalne medale, które złożone w całość utworzą mapę Polski.

Jak przypomina ratusz, Bieg Powstania Warszawskiego ma kultywować pamięć o tragicznej przeszłości Warszawy, która wpłynęła na losy kolejnych pokoleń Polaków.

- Zbliżamy się do obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Jak co roku hołd bohaterom oddadzą również sportowcy z całej Polski, którzy w lipcowy wieczór pobiegną ulicami naszego miasta. Co istotne, w tym roku bieg wraca na swoją tradycyjną, historyczną trasę, która prowadzi obok miejsc, gdzie toczyły się najcięższe walki. Jestem przekonana, że patriotyczny duch i chęć uczestniczenia w tej wyjątkowej części obchodów, zgromadzi tłumy warszawianek i warszawiaków, chcących uczcić pamięć powstańców - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Dwa dystanse

Uczestnicy będą mieć do wyboru dwa dystanse: 5 lub 10 kilometrów. Wspólny start znajdować się będzie na ulicy Bonifraterskiej.

O godzinie 20.30 na trasę wyruszą zawodnicy na krótszym dystansie. Prowadzić ona będzie ulicami Bonifraterską do Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową. Następnie zawodnicy skręcą w Wybrzeże Kościuszkowskie. Na Wybrzeżu Gdańskim na wysokości kamienia - Pomnik Pracy Nauczycieli wykonają nawrót, by następnie wbiec ulicą Sanguszki do mety na Konwiktorskiej. Biegacze mają godzinę na pokonanie pięciokilometrowej trasy (od startu ostatniego zawodnika).

Bieg Powstania Warszawskiego - dystans 5 kilometrów fot. Urząd Miasta

Sportowcy, którzy zmierzą się z dystansem 10 kilometrów wystartują o godzinie 21.10. Dla nich trasa przebiegać będzie ulicami Bonifraterską do Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową. Dalej biegacze skręcą w Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w ulicę Ludną do Czerniakowskiej, a następnie Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim (w tym tunelem) do Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ulicy Konwiktorskiej. Limit na przebiegnięcie trasy to dwie godziny.

Bieg Powstania Warszawskiego - dystans 10 kilometrów fot. Urząd Miasta

Zamknięte ulice

Ratusz przypomniał także, że ze względu na organizację biegu mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z czasowym wyłączeniem z ruchu ulic, którymi pobiegną zawodnicy.

Od godz. 14 do 24 zamknięte dla ruchu będą ulice Konwiktorska, Muranowska (na odcinku od Zakroczymskiej do Andersa) oraz Bonifraterska i Międzyparkowa (od Świętojerskiej do Słomińskiego). Oznacza to, że nie będzie wyjazdu na Bonifraterską z ulic Sapieżyńskiej i Franciszkańskiej.

Ponadto, ulice na trasie biegu na 5 kilometrów, w tym jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Wilanowa, na odcinku od Krasińskiego do Karowej, zostaną wyłączane z ruchu około 19.30. O godz. 20.30 zamknięte zostaną ulice na trasie dłuższego z biegów, czyli Browarna, Topiel, Kruczkowskiego, Ludna, Wisłostrada (jezdnia zachodnia od Karowej do Wilanowskiej).

Przez całą sobotę będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na Konwiktorskiej, Bonifraterskiej, Czerniakowskiej (w rejonie Śniegockiej), Wilanowskiej (w rejonie Wioślarskiej), Wybrzeżu Gdańskim (w rejonie ulic Boleść i Sanguszki).

Autobusy na objazdach

Od godz. 14 w związku z organizacją startu i zamknięciem ulic Konwiktorskiej, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Międzyparkowej, autobusy linii 100 w kierunku Pragi pojadą ulicami: Miodowa - Senatorska - Nowy Przejazd - aleją "Solidarności". Autobusy linii 116 i 518 w kierunku Chomiczówki i Nowodworów, będą kursowały ulicami Świętojerską i Andersa. W przeciwnych kierunkach (Wilanowa i pl. Trzech Krzyży) linie te pojadą ulicami Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich. Autobusy linii 178 i 503 będą kursowały Świętojerską i Anielewicza do przystanku Esperanto. Autobusy linii 227 w kierunku Bródna-Podgrodzie będą jeździły ulicami Nowolipki - Zamenhofa - Anielewicza - aleją Jana Pawła II - Słomińskiego. W kierunku Dworca Centralnego pojadą ulicą Słomińskiego, skręcą dw Dawidowskiego i dalej pojadą Andersa.

Od godz. 19.30, w czasie biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii: 105, 116, 118, 127, 178, 180, 185, 227, 385, 400, 503 i 518. Dodatkowo, około godz. 20.30, zmienią się trasy autobusów linii: 102, 162, 166 i nocnej N44.

Jak podaje ratusz, przez całą sobotę osoby posiadające numer startowy będą mogły za darmo poruszać się komunikacją miejską w pierwszej strefie biletowej.

PAP/kk