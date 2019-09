13 osób zasiądzie na ławie oskarżonych za reprywatyzację

Informacje

Do sądu wpłynął akt oskarżenia fot. Shutterstock



Byli urzędnicy warszawskiego ratusza, radcy prawni, notariusz i nabywca roszczeń - łącznie 13 osób - odpowiedzą przed sądem za reprywatyzację stołecznych nieruchomości. To szósty akt oskarżenia, który sporządziła Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w tej sprawie.

Wysłanie kolejnego aktu oskarżenia w sprawie warszawskich reprywatyzacji zapowiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka, we wtorek akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Wśród oskarżonych są: były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy Jakub R., znany handlu roszczeniami Mirosław B., jego współpracownik i pełnomocnik Krzysztof D., główni specjaliści w BGN Jacek W. i Iwona P.-Ś., inspektor w BGN Kamil D., naczelnik w BGN Gertruda J.-F, kierownik w BGN Mariusz P, radcowie prawni w BGN Jerzy M., Jerzy B., Alina D. i Bogusława D.-R. oraz warszawski notariusz Leszek Z.

Prokuratura: szkoda przekracza 90 milionów złotych

Oskarżonym łącznie zarzucono 37 przestępstw. - W tym przestępstw korupcyjnych, gdzie kwota korzyści majątkowych przyjętych przez urzędników urzędu miasta stołecznego Warszawy przekracza dwa miliony złotych – mówił w poniedziałek dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski. Dodał, że szkoda wyrządzona w zakresie tego aktu oskarżenia przekracza 90 milionów złotych.

Przestępstwa urzędnicze i korupcyjne, których mieli dopuścić się oskarżeni, dotyczą nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63, ul. Mokotowskiej 40, ul. Emilii Plater 15, ul. Mazowieckiej 12, ul. Chopina 16, ul. Poznańskiej 14, ul. Hożej 23/25, ul. Hożej 25, Saskiej 56, ul. Schroegera 72, przy Placu Defilad, ul. Marszałkowskiej 141 i ul. Nowy Świat 28.

W marcu tego roku przed warszawskim sądem okręgowym ruszył pierwszy duży proces dotyczący tzw. dzikiej reprywatyzacji. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie siedem osób o "łącznie 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 mln zł".

Zdaniem prokuratury działania podejmowane przez oskarżonych miały na celu przejęcie praw do warszawskich nieruchomości przez Macieja M. i jego syna Maksymiliana M.

W listopadzie rusza proces za Chmielną 70

W sądzie trwa także sprawa dotycząca drugiego z tzw. dużych procesów w sprawie reprywatyzacji, w którym oskarżeni są m.in. były wicedyrektor BGN w stołecznym magistracie, jego rodzice oraz były dziekan stołecznej palestry.

We wtorek 10 września w sądzie odbyło się posiedzenie organizacyjne dotyczące tej sprawy. Jak poinformował sąd, wyznaczone na nim zostały terminy rozpraw do końca bieżącego roku. Poza 22 listopada - gdy proces ma ruszyć - będą to także: 26 listopada oraz 3, 6, 10 i 11 grudnia. Strony nie wykluczają, iż proces może być długotrwały. Sprawa ma być rozpoznawana przez sąd w jednoosobowym składzie - sędziego Janusza Zalewskiego.

Akt oskarżenia w tej sprawie, przygotowany przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, wpłynął do stołecznego SO jesienią zeszłego roku. W sprawie chodzi o działki przy Pałacu Kultury i Nauki (przedwojenny adres: ul. Chmielna 70), przy ul. Karowej 14/16, ul. Mokotowskiej 63, ul. Nowy Świat 63, a także nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30.

Oskarżenie objęło wówczas dziewięć osób: byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym magistracie Jakuba R., jego rodziców - adwokat Alinę D. i Wojciecha R., byłego dziekana stołecznej palestry Grzegorza M., adwokata Roberta N., jego siostrę b. urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K., a także biznesmena Janusza P., architekta Mariusza L. i biegłą Joannę O.

W poniedziałek wysłanie aktu oskarżenia zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:

