13 ofert na remont bielańskiej alei

Informacje

Aleja Zjednoczenia do remontu Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

"Prace realizować chce aż 13 wykonawców" – poinformował na Facebooku Zarząd Dróg Miejskich.ZDM zamierzał przeznaczyć na inwestycję nieco ponad 6,3 miliona złotych. Żadna z zaproponowanych ofert nie mieści się w tym limicie. "Zaproponowana cena jest zbliżona do środków, jakie mamy zarezerwowane na ten cel. Firma Mabau wyceniła realizację prac na 6 850 000,00 zł brutto" – podają drogowcy.Z kolei najwięcej za swoje prace chciał Budimex – ponad 13,7 miliona złotych.Teraz ZDM będzie analizować oferty i wybierze wykonawcę prac. Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć, to prace mają być wykonane w tym roku.

Remont przejdzie cała, niemal kilometrowa jezdnia. Prace będą toczyły się na odcinku od ulicy Marymonckiej do Żeromskiego.

Kompleksowy remont

Na całym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia i podbudowa jezdni. Drogowcy chcą też poprawić warunki do parkowania. "Obecnie krawędzie jezdni są obstawione przez parkujące samochody, co jest niewygodne i niebezpieczne" - czytamy w komunikacie ZDM. Żeby to zmienić, wybudowane zostaną zatoki postojowe. W ten sposób powstanie ponad 130 miejsc postojowych.

Remont obejmie też przylegające do ulicy chodniki. Ich nawierzchnia zostanie wyrównana nowymi płytami o wymiarach 50x50 cm. W rejonie szkoły przy skrzyżowaniu z Kasprowicza chodnik zostanie poszerzony.

Dotychczasowa droga rowerowa również zostanie przebudowana. W ramach remontu drogowcy przedłużą ją do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego.

Prace wpłyną też na przystanki autobusowe. Zatoki zostaną przeniesione na wyloty ze skrzyżowania alei Zjednoczenia z ulicą Żeromskiego. Istniejące zatoki zostaną wyremontowane i wyposażone w podwyższone krawężniki, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z autobusów.

ran