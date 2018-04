128 mandatów na 30 tysięcy złotych. Kontrole przewoźników

Informacje

Co trzecia kontrola przewozu osób wykazała nieprawidłowości - takie dane przedstawił stołeczny ratusz, który ze służbami sprawdził 437 stołecznych przewoźników.

Kontrole odbyły się w pierwszym kwartale 2018 roku. Przedstawiciele ratusza - razem z policją, inspekcją transportu drogowego i strażą graniczną - weryfikowali legalność wykonywanych przewozów, a także przestrzeganie norm prawnych. W działania zaangażowali się też urzędnicy z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Bez licencji i znajomości miasta

W ciągu trzech miesięcy przeprowadzono 437 kontroli. 35 procent (150) z nich ujawniło nieprawidłowości. To nieco więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy ten wskaźnik wynosił 30 procent. Wówczas jednak skontrolowano więcej - bo 544 kierowców.

Jak informuje ratusz, "większość przypadków uchybień - 51 procent (77) dotyczyła prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który nie zdał egzaminu z przepisów prawa miejscowego i topografii stolicy". W porównaniu do zeszłorocznej kontroli oznacza to poprawę - w 2017 roku stwierdzono aż 117 takich przypadków, czyli ponad 70 procent.

67 skontrolowanych kierowców wykonywało też przewozy bez wymaganej licencji. Wśród nich byli także kierujący, którzy podszywali się pod warszawskie taksówki.

Oprócz tego - 37 przypadków nieprawidłowości dotyczyło braku kasy fiskalnej, 9 - brak legalizacji taksometru, a 4 - brak badań technicznych pojazdów.

30 220 złotych kar

Podczas kontroli ujawniono także, że prowadzącymi pojazdy były także osoby posiadające sądowy zakaz prowadzenia pojazdów (3 przypadki), a jeden kierujący był poszukiwany europejski listem aresztowania. Z kolei dwóch kierowców dostało decyzję o opuszczeniu terytorium Polski.

Ratusz zaznacza, że kilku prowadzących dopuściło się kilku nieprawidłowości jednocześnie. W wyniku przeprowadzonych działań, zatrzymano 1 prawo jazdy, 14 dowodów rejestracyjnych, a także wystawiono 128 mandatów w kwocie łącznej 30 220 złotych.

Jak rozpoznać taksówkę?

Urzędnicy przypominają aby uważać na nieuczciwych przewoźników. "Warszawiacy powinni zwracać szczególną uwagę na to czy wsiadają do warszawskiej taksówki. Zawsze należy zachować paragon fiskalny za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń" - przypomina ratusz.

Licencjonowana warszawska taksówka posiada prawidłowe oznakowanie z numerem bocznym taksówki, naklejkę z hologramem, numerem rejestracyjnym i numerem licencji kierowcy, specjalny identyfikator wewnątrz pojazdu a także tabliczkę informującą o cenie za 1 kilometr.

