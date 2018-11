12 prac Rafała Trzaskowskiego. Prezydent przedstawił priorytety

Informacje

Darmowe żłobki, udogodnienia dla seniorów, budowa 11 szkół, 300 mieszkań komunalnych, linii tramwajowych na Gocław i Wilanów oraz rozpoczęcie prac przy planowaniu trzeciej linii metra. To priorytety nowego prezydenta Warszawy. W planach jest też poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na moście Poniatowskiego.

- Po fazie infrastrukturalnej przyszedł czas, żeby skupić się na jakości życia. Duża część pierwszych decyzji będzie tego dotyczyła - powiedział Rafał Trzaskowski, od minionego czwartku nowy prezydent Warszawy.

Swoją konferencję prasową prezydent zorganizował w Centrum Wspierania Rodzin przy Kłobuckiej. - Mamy tu przede wszystkim mieszkania komunalne, mamy żłobek, mamy to centrum, w którym można zademonstrować, że miasto już od wielu lat realizowało priorytety związane z jakością życia i polityką społeczną. Spotykamy się tu nieprzypadkowo, by podkreślić, że chcemy z tego uczynić absolutny priorytet - wyjaśnił.

Informacje Pierwszy prezydencki podpis Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski złożył swój pierwszy prezydencki podpis. Sygnował projekt uchwały Rady Warszawy dotyczącej tak zwanej obrony miasta przed skutkami... WIĘCEJ »

Informacje Rafał Trzaskowski o trzech pierwszych decyzjach - Darmowe żłobki, pakiet senioralny i pakiet dotyczący służby zdrowia i in vitro – to pierwsze obietnice wyborcze, które zamierza zrealizować Rafał... WIĘCEJ »

Informacje Radni zdecydowali, ile będzie zarabiał Trzaskowski Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie zarabiał miesięcznie około 12,5 tysiąca złotych brutto - zdecydowała w czwartek Rada Warszawy. To mniej... WIĘCEJ »

Żłobki i pakiet edukacyjny

Trzaskowski zastrzegł też, że wszystkie zgłaszane w toku kampanii obietnice, które nie zostały wymienione podczas poniedziałkowej konferencji, są aktualne i będą realizowane w kolejnych latach jego kadencji.

Pierwszym zobowiązaniem prezydenta na najbliższy rok są darmowe żłobki dla wszystkich dzieci. Nie będzie to zależało od wysokości zarobków ich rodziców. Dodatkowo, jeśli nie znajdą oni miejsca w żłobku publicznym, miasto dopłaci im do zapewnienia dziecku miejsca w prywatnej placówce. - Od września 2019 roku zapewnimy wszystkim dzieciom darmowe miejsce w żłobku - zadeklarował.

Drugi pakiet dotyczy edukacji. W planach są większe zarobki dla nauczycieli. - Na początku przyszłego roku pięcioprocentowa podwyżka. Od tego zaczynamy, ale podwyżki będą wyższe - zapowiedział Trzaskowski. Zastrzegł, że chodzi przede wszystkim o lepsze wynagrodzenia dla młodych nauczycieli z krótkim stażem pracy. - Tutaj mamy największy deficyt. Chcemy przyciągać i utrzymać w zawodzie nauczycieli, żeby było komu uczyć nasze dzieci - wyjaśnił. I dodał, że później zwiększą się też pensje nauczycieli kontraktowych.

W 2019 roku ma się rozpocząć realizacja inwestycji szkolnych. Nowe placówki mają powstać na Białołęce (przy Ruskowym Brodzie i Verdiego), w Wawrze (przy Halnej, Cyklamenów i Skalnicowej), na Pradze Południe (przy Nowaka-Jeziorańskiego), na Targówku (przy Gilarskiej i Wysockiego), na Ursynowie (przy Zaruby), w Wilanowie (przy Osi Królewskiej) i na Żoliborzu (przy Anny German).

Wsparcie otrzymać mają warszawscy uczniowie. Prezydent zapowiedział start pilotażu programu 100 złotych dla każdego ucznia na zajęcia dodatkowe. W 2019 roku zostanie on wprowadzony w wybranych szkołach.

Wsparcie seniorów

- Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami to bardzo ważny punkt moich obietnic. Chcemy zwłaszcza pomagać tym seniorom, którzy sobie nie radzą i potrzebują pomocy - powiedział Trzaskowski. Pierwsza deklaracja w tym zakresie to rozbudowa i modernizacja ośrodka opieki społecznej na Mehoffera. - Chcemy zacząć realizować nowatorski plan urlopów wytchnieniowych dla wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnościami i seniorów - przypomniał.

Wzorem Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" podobny ośrodek powstanie na Ochocie. - Chcemy, żeby w 2019 rozpoczęło się jego planowanie i budowa - zapowiedział prezydent. Dodał też, że w przyszłości takich miejsc powstanie więcej.

Kolejnym punktem jest realizacja programu dopłat do budowy wind dla seniorów. Trzaskowski chce też, by miasto finansowało tak zwany bilans 70- i 80-latka, dzięki któremu seniorzy w tym wieku będą mogli za darmo wykonać podstawowe badania profilaktyczne.

- Chcemy rozpocząć budowę domu pomocy społecznej na Targówku. Wielokrotnie rozmawiałem o tym z opiekunami dzieci niepełnosprawnych - dodał na koniec Trzaskowski.

Pakiet zdrowotny

Nowy prezydent, w ramach pakietu zdrowotnego, chce przywrócić weekendowe dyżury lekarskie w dzielnicowych przychodniach. - W drugiej połowie przyszłego roku zaczniemy ten plan realizować - wyjaśnił.

Na pomoc ze strony miasta będą też mogły liczyć rodziny starające się o dziecko dzięki metodzie in-vitro. Trzaskowski chce, by program dofinansowania tego zabiegu był kontynuowany i rozszerzany. Dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły przyznał, że będzie dążył do tego, by pod koniec jego kadencji mogły z niego skorzystać wszyscy zainteresowani.

W pierwszym roku prezydentury Trzaskowski zamierza też rozpocząć miejski program szczepień profilaktycznych.

Budowa mieszkań miejskich

Program budowy miejskich mieszkań będzie dotyczył dwóch typów nieruchomości - mieszkań komunalnych i tanich mieszkań na wynajem. - W tym roku rozpoczynamy planowanie. W przyszłym oddamy 300 mieszkań, a w kolejnych latach będziemy sukcesywnie oddawać kolejne - zastrzegł prezydent.

Planem na przyszły rok jest też podłączenie 1200 mieszkań do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Obejmie on przede wszystkim mieszkańców Pragi Północ i Targówka.

Sportowe inwestycje

Nowy prezydent zamierza złożyć dwa wnioski o zwiększenie środków budżetowych na wydatki sportowe. Pierwszy ma dotyczyć wsparcia dla dzieci. Trzaskowski chce, by docelowo liczba młodzieży korzystającej z miejskich dofinansowań wzrosła o połowę - z 27 do 54 tysięcy osób. Drugi będzie związany z planem zadaszania Orlików i Syrenek, by służyły sportowcom przez cały rok.

- Duże inwestycje sportowe też będą realizowane - zapowiedział Trzaskowski i jako przykłady wymienił Centrum Sportu Młodzieżowego przy Konwiktorskiej, rozbudowę stadionu Hutnika i ośrodków Skra i Namysłowska.

Trzaskowski chce też zwiększyć środki przeznaczane na wsparcie dla stołecznych klubów ekstraklasy.

Inwestycje komunikacyjne

- Skupiamy się na jakości życia, ale musimy też kontynuować wyzwania dotyczące infrastruktury komunikacyjnej - powiedział Trzaskowski. Prezydent zobowiązał się do dokończenia rozbudowy II linii metra i rozpoczęcia rozmów na temat jej przedłużenia do Ursusa.

- Ponieważ musimy przygotować się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, rozpoczniemy planowanie III linii metra. Analizy, ekspertyzy, prace geologiczne, planowanie - to wszystko musimy zacząć robić w przyszłym roku - zapowiedział Trzaskowski. Pytany o termin realizacji tej inwestycji, przywołał słowa powtarzane w trakcie kampanii wyborczej. - Jasno zapowiedziałem, że pod koniec mojej kadencji rozpocznie się budowa III linii - przypomniał.

W przyszłym roku mają się rozpocząć prace związane z rozbudową linii tramwajowych na Gocław i Wilanów. Jak powiedział prezydent, ma on w tej kwestii "bardzo ambitne plany". Chciałby też, by ruszyły przygotowania do budowy tramwaju na Zieloną Białołękę. - Chodzi o decyzje środowiskowe czy pozwolenia na budowę, by przygotować się do tej inwestycji - wyjaśnił.

Miejska zieleń i walka ze smogiem

Prezydent zamierza przekazać Lasom Miejskim grunty, na których zasadzone zostaną nowe drzewa. Zadeklarował też wdrożenie Mapy Koron Drzew. Znajdą się na niej wszystkie duże drzewa rosnące w stolicy wraz z opisami. Ma ona pomóc urzędnikom w kontrolowaniu stanu roślin oraz ich pielęgnacji. Prezydent chce też, by wycinki drzew były konsultowane z mieszkańcami i by urzędnicy opracowali nowe standardy konserwacji zieleni.

- Będziemy starali się Warszawę jak najbardziej zazielenić. Już w przyszłym roku wprowadzimy plan sieci zielonych korytarzy, żeby obsadzać warszawskie ulice szpalerami drzew - obiecał Trzaskowski.

Problem smogu nowy prezydent zamierza zmniejszyć dzięki likwidacji kopciuchów we wszystkich budynkach należących do miasta. Zapowiedział też projekt uchwały, który będzie modyfikował zasady wypłacania dotacji na wymianę starych pieców, co ułatwi ich otrzymywanie osobom o najniższych dochodach. - Chcę również rozpisać przetarg na czujniki powietrza - zadeklarował.

Bezpieczeństwo na moście Poniatowskiego

W ramach programu poprawy bezpieczeństwa na początek nowy prezydent chce zająć się mostem Poniatowskiego. Dyskusja o tym, że potrzebuje on zmian w organizacji ruchu rozgorzała w wakacje, gdy doszło na nim do wypadku, w którym zginęła nastoletnia rowerzystka.

- Wiemy, że to most, który jest pod nadzorem konserwatora zabytków i powoduje to pewne ograniczenia techniczne. Chcemy wprowadzić jasny podział chodników na te dla pieszych i dla rowerzystów - zapowiedział Trzaskowski.

Dodał też, że miasto zainwestuje w specjalny system pomiaru prędkości, by zwiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu.

Kultura i kwestie społeczne

W najbliższym czasie prezydent zamierza spotkać się ze Społeczną Radą Kultury, by ustalić priorytety w tej dziedzinie. Jednym z pierwszych programów będzie "Lokal na kulturę". Miasto będzie dążyło do zwiększenia możliwości współpracy z instytucjami kultury poprzez elastyczną politykę czynszową.

Trzaskowski chce też rozwiązać problem Jazdowa i zakończyć budowę ośrodków kultury na Ursynowie i Bemowie.

W przyszłym roku urzędnicy przygotują katalog dobrych praktyk dotyczących reagowania na przemoc domową. W ratuszu pojawi się też nowe stanowisko - Trzaskowski powoła pełnomocniczkę ds. kobiet, przy okazji powstanie też miejska rada do spraw kobiet. Te zobowiązania dotyczą pakietu kwestii społecznych.

- Wielokrotnie mówiłem też o tym, że podpiszę i wdrożę Kartę Różnorodności i przedstawię radzie miasta uchwałę dotyczącą Europejskiej Karty Różnorodności Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - zapowiedział prezydent. Przypomniał też, że prowadził w tej sprawie konsultacje ze środowiskami LGBT i jeszcze w styczniu zakończy prace nad ustaleniem zakresu i podpisaniem deklaracji warszawskiej polityki miejskiej.

Trzaskowski podkreślił też, że zależy mu na tym, by konsultacje społeczne odgrywały ważną rolę w planowaniu miejskiej polityki i inwestycji.

kk/pm