12. kandydatka na prezydenta Warszawy

Informacje

Krystyna Krzekotowska kandydatką na prezydenta Warszawy fot. Robert Gardziński/Forum,

Krystyna Krzekotowska zapowiedziała start w wyborach na prezydenta Warszawy z ramienia Światowego Kongresu Polaków. - Liczę głównie na poparcie młodych i osób niepełnosprawnych - poinformowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Krzekotowska to prawniczka i nauczyciel akademicki między innymi na Uczelni Łazarskiego, związana ze Stronnictwem Demokratycznym.

Przez cztery lata (od 1994 do 1998 roku) była radną w gminie Warszawa-Bielany. Potem próbowała swoich sił niemal w każdych kolejnych wyborach, także samorządowych. W 2006 i 2010 roku startowała do Rady Warszawy - bez powodzenia. Natomiast cztery lata temu - do sejmiku Mazowsza z list Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Światowy Kongres Polaków

Informacje Trzaskowski: kampania będzie brutalna - Walka będzie trwała do ostatnich dni, do tego się szykujemy - zapowiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski,... WIĘCEJ »

W tegorocznych wyborach na prezydenta Warszawy, Krzekotowska chce startować z ramienia Światowego Kongresu Polaków. "To nowe stowarzyszenie, które ma połączyć Polaków mieszkających poza granicami Polski, z Polakami w kraju" - czytamy na stronie organizacji. Jej prezesem jest mecenas Stefan Hambura. Krzekotowska natomiast pełni funkcję wiceprezesa.

Kiedy pytamy o priorytety programowe, kandydatka odpowiada: "Chcemy wypełnić lukę, której nie widzą zajęci wzajemną szarpaniną kandydaci".

- Przede wszystkim problemy osób niepełnosprawnych. To będzie dla mnie sprawa numer jeden - mówi. Na drugim miejscu wymienia stworzenie domów wielopokoleniowych. - Opracowałam projekt prawny, pierwszy w Polsce, na podstawie których takie domy można powoływać. Zależy mi na przykład na tym, aby samotne matki mogły mieszkać z osobami starszymi. W oddzielnych mieszkaniach, ale z jedną częścią wspólną i dzięki temu wzajemnie sobie pomagać - wyjaśnia.

- I trzeci problem, jako specjalistka prawa mieszkaniowego, chcę rozwiązać problem reprywatyzacji. Nie pod "publiczkę", lecz faktycznie. Nadal nie usunięto głównej przyczyny problemu, czyli złego prawa - mówi kandydatka.

Światowy Kongres Polaków wystawi także kandydatów do Rady Warszawy. - Musimy to zrobić, bo taki jest wymóg Kodeksu wyborczego, jeżeli chcemy wystawić kandydata na prezydenta - precyzuje Krzekotowska. Podkreśla, że listy są "prawie gotowe", ale chętni wciąż mogą się zgłaszać.

12 kandydatów

Krystyna Krzekotowska jest dwunastą kandydatką na prezydenta Warszawy. Swój start zapowiedzieli także: Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Patryk Jaki z ramienia Zjednoczonej Prawicy, Jacek Wojciechowicz jako kandydat bezpartyjny, Jan Śpiewak (koalicja Wygra Warszawa), Justyna Glusman jako kandydatka koalicji Ruchy Miejskie dla Warszawy, Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Andrzej Rozenek z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Sławomir Antonik - kandydat Bezpartyjnych, Janusz Korwin-Mikke z partii Wolność oraz radny i były burmistrz Ursynowa Piotr Guział.

Wybory samorządowe – zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego - odbędą się 21 października (pierwsza tura) i 4 listopada (druga tura).

>> CZYTAJ POZOSTAŁE TEKSTY O KAMPANII I WYBORACH 2018 <<

Patryk Jaki zapowiada hasło wyborcze Patryk Jaki zapowiada hasło wyborcze TVN24

Patryk Jaki zapowiada hasło wyborcze Bój o Warszawę Bój o Warszawę TVN24

Bój o Warszawę Trzaskowski o spotkaniach z mieszkańcami Trzaskowski o spotkaniach z mieszkańcami TVN24

Trzaskowski o spotkaniach z mieszkańcami Jan Śpiewak kandydatem na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak kandydatem na prezydenta Warszawy TVN24

Jan Śpiewak kandydatem na prezydenta Warszawy Liroy-Marzec o współpracy z partią Korwin-Mikkego Liroy-Marzec o współpracy z partią Korwin-Mikkego TVN24

Liroy-Marzec o współpracy z partią Korwin-Mikkego Glusman o swoim starcie w wyborach Glusman o swoim starcie w wyborach TVN24

Glusman o swoim starcie w wyborach Po konferencji Jan śpiewak przeszedł całe rondo Po konferencji Jan śpiewak przeszedł całe rondo TVN24

Po konferencji Jan śpiewak przeszedł całe rondo Patryk Jaki o pakietach dla biegaczy Patryk Jaki o pakietach dla biegaczy TVN24

Patryk Jaki o pakietach dla biegaczy Patryk Jaki o Rafale Trzaskowskim Patryk Jaki o Rafale Trzaskowskim TVN24

Patryk Jaki o Rafale Trzaskowskim Trzaskowski: stworzymy stanowisko "burmistrza nocnego" Trzaskowski: stworzymy stanowisko "burmistrza nocnego" TVN24

Trzaskowski: stworzymy stanowisko "burmistrza nocnego" Patryk Jaki zapowiada hasło wyborcze TVN24

kw