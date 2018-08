Informacje

W Warszawie zaprezentowały się polskie siły zbrojne. W defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego wzięło udział ponad 1000 żołnierzy i 900 rekonstruktorów. Tak relacjonowaliśmy na żywo jej przebieg.

15.30 Na błoniach Stadionu Narodowego trwa piknik wojskowy. Można na nim z bliska obejrzeć wiele sprzętu wojskowego.

15.20 Ludzie, którzy oglądali paradę rozchodzą się do domów. - Na Starym Mieście i w okolicach Wisłostrady jest bardzo tłoczno. Tłumy na przystankach, ludzie idą na Pragę mostem Śląsko-Dąbrowskim - relacjonuje Ewelina Cyranowska z tvnwarszawa.pl. Dodaje, że ruchem na placu Bankowym kieruje policja.

Tłumy na przystanku na Starym Mieście Ewelina Cyranowska / tvnwarszawa.pl

15.04 Defilada została zakończona, jednak Wisłostrada nadal jest nieprzejezdna dla samochodów. Jej otwarcie planowane jest około godziny 17.

14.31 Defiladę zamyka szyk grup rekonstrukcyjnych. Bierze w nim udział blisko 900 osób prezentujących umundurowanie z różnych epok. Około 650 rekonstruktorów pieszych i około 260 konnych w pięciu kolumnach marszowych przedstawi kolejno: wczesne średniowiecze, średniowiecze, wiek XVII, wiek XIX - okres powstań narodowych oraz wiek XX.

Barwne ugrupowania historyczne uświetniły #WielkaDefiladaNiepodległości 🇵🇱👍🏻 pic.twitter.com/xOJYjDIvtt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 15 sierpnia 2018

14.12 W trasę wyruszyły też pojazdy kołowe i gąsienicowe. Defiladę pojazdową stworzy łącznie 200 maszyn, w tym: transportery opancerzone Rosomak, moździerze Rak, armatohaubice Krab, samochody humvee, transportery Stryker, czołgi Abrams, Twardy i Leopard, a także transportery minowania narzutowego Kroton oraz rampa szturmowa i inne.

Defilada pojazdów średnich TVN24

14.10 Oprócz żołnierzy polskiej armii, w defiladzie maszerują też cudzoziemcy: żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej w Orzyszu. Część pieszą zakończą pododdziały i poczty sztandarowe organizacji proobronnych, klas mundurowych, Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej.

14.02 Nad Wisłostradą pojawiły się samoloty wojskowe. W defiladzie powietrznej biorą udział jednostki Sił Powietrznych i lotnictwa Wojsk Lądowych. W niskim przelocie nad Wisłą będzie można zobaczyć m.in. śmigłowce SW-4 Puszczyk, Mi-2, W-3, Mi-17, Mi-24 oraz samoloty TS-11 Iskra, PZL-130 Orlik, M-28 Bryza, C-295M, C-130, M-346, F-16 Jastrząb, G550 i B737.

1/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Leszek Szymański 2/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Marcin Obara 3/8 Biało-czerwone iskry nad Warszawą fot. PAP / Marcin Obara 4/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Leszek Szymański 5/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Leszek Szymański 6/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Leszek Szymański 7/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Marcin Obara 8/8 Samoloty nad Warszawą fot. PAP / Leszek Szymański















13.49 Żołnierze w akompaniamencie orkiestry Wojska Polskiego wyruszyli na trasę defilady. Przemarsz otwiera 16 pododdziałów reprezentacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych i wojskowych uczelni z pocztami sztandarowymi. Na ich czele maszeruje reprezentacja żołnierzy niosących ogromną biało-czerwoną flagę. Kolejno defilować będzie 60 samodzielnych pocztów sztandarowych jednostek Sił Zbrojnych RP.

Defilada piesza TVN24

13.44 Rozpoczęło się przegrupowanie pododdziałów.



13.42 Tuż po wystąpieniu prezydenta, wojsko oddało salut armatni. Pociski zostały wystrzelone z sześciu armat. Każdą z nich obsługiwało dwóch żołnierzy.

Salut ArmatniTVN24



13.37 - Nie pamiętam, żeby w tak doniosłym dniu jak ten, dzień Święta Wojska Polskiego, w roku, który rokiem jest tak szczególnym, żeby Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany przy akompaniamencie gromów. Jakże to znamienne. Wielka defilada i wielkie siły natury - mówił prezydent Andrzej Duda.

Duda podkreślił, że 98 lat temu na przedpolach Warszawy zdarzył się cud nad Wisłą. Z drugiej jednak strony, zwycięstwo Polacy zawdzięczają geniuszowi dowódców, męstwu żołnierzy, a przede wszystkim ich umiejętnościom. - Te właśnie czynniki zdecydowały o tym, że Polska zwyciężyła, że manewr obejścia wojsk sowieckich Armii Czerwonej i ofensywy znad Wieprza powiódł się, że informacje nie przeszły albo nie uwierzono w to, że polska armia planuje tak szeroko zakrojoną i tak przygotowaną ofensywę - podkreślił.

13.31 - Dokładnie 98 lat temu żołnierze Wojska Polskiego na przedpolach warszawy odparli bolszewicką nawałnicę. Spotykamy się w roku szczególnym 100-lecia odzyskania niepodległości - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas powitania gości zgromadzonych na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.

- 98 lat temu Wojsko Polskie wykazało się niezwykłym heroizmem, wykazało się niezwykłą walecznością i ofiarnością. Wojsko Polskie zadziwiło cały świat. Bitwa Warszawska przeszła do historii jako bitwa decydująca o losach świata - dodał minister. Zaznaczył też, że dziś żołnierze polskiej armii "postępują drogą wyznaczoną przez waleczność, heroizm, ofiarność i zaangażowanie naszych przodków".

Przemówienie ministra Błaszczaka TVN24

13.22 Nad Wisłostradą zaprezentował się zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry. Sześć samolotów pozostawiło za sobą białe i czerwone dymy symbolizujące barwy narodowe. Chwilę później rozbrzmiały dźwięki hymnu państwowego.



13.12 Prezydent w asyście szefa Sztabu Generalnego wyruszył w przejazd trasą tegorocznej defilady.

Przejazd prezydenta trasą defiladyfot. PAP /Jacek Turczyk



13.03 Myśliwce, śmigłowce, transportery - w trakcie defilady powietrznej zaprezentowanych zostanie ponad 100 maszyn. Samoloty szykują się do wylotu z lotniska w Mińsku Mazowieckim.



12.56 Biało-czerwone iskry wystartowały z lotniska wojskowego w Dęblinie.

Iskry wystartowały z lotniska w DęblinieTVN24



12.52 Trwają ostatnie chwile przed wojskową defiladą. Wzdłuż Wisłostrady zebrały się tłumy oczekujące na przemarsz wojsk i prezentację pojazdów. Na miejsce przybywają przedstawiciele władz państwowych. Żołnierze ustawili się już w szyku, czekają na sygnał do rozpoczęcia defilady.



12.49 Premier Mateusz Morawiecki z okazji Święta Wojska Polskiego złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Premier weźmie też udział w Wielkiej Defiladzie Niepodległości. Wzorem ubiegłego roku w defiladzie wezmą udział sojusznicy, w tym - żołnierze wielonarodowego batalionu NATO stacjonującego w Orzyszu. Podczas defilady planowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy.

Premier złożył kwiaty przed pomnikiem Piłsudskiego fot. PAP / Rafał Guz

12.38 Chwilę po godzinie 13 ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim zostanie całkowicie wyłączony. Utrudnienia dotkną też pasażerów komunikacji miejskiej.

⚠️🚋 UWAGA! W związku z decyzją policji o całkowitym wyłączeniu ruchu na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, od około godz. 13:00 do około godz. 14:00 #tram linii 1, 4, 6, 13, 20, 23, 26, 28, 70, 71 i T kierowane będą na trasy zmienione. — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 15 sierpnia 2018

12.06 Przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęła się uroczysta zmiana posterunku honorowego.

Na początek został odegrany hymn państwowy. Po zmianie warty, prezydent złożył przed grobem Nieznanego Żołnierza kwiaty. Towarzyszył mu szef MON Mariusz Błaszczak.

Uroczysta zmiana posterunku honorowego TVN24

11.25 Choć defilada rozpocznie się oficjalnie o godzinie 13, wzdłuż trasy jej przejazdu gromadzą się już pierwsi obserwatorzy.

- Dużo wcześniej zbierają się, ci którzy chcą zobaczyć to na własne oczy - relacjonuje reporterka TVN24 Olga Olesek. I dodaje, że przy skrzyżowaniu ulic Boleść i Wybrzeże Gdańskie są już tłumy warszawiaków i turystów. Pośród nich można też dostrzec harcerzy i grupy rekonstrukcyjne. - Do startu defilady jeszcze ponad półtorej godziny, ale należy się spieszyć, jeśli chcemy zająć lepsze miejsce - ostrzega.

"Zbierają sie ci, którzy chcą zobaczyć to na własne oczy" TVN24

11.10 Prezydent wręczył 10 nominacji generalskich i jedną admiralską.

Z okazji święta Wojska Polskiego pierwszą "gwiazdkę" generalską - stopień generała brygady - uzyskali pułkownicy: Robert Drozd (szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia w Sztabie Generalnym WP), Karol Dymanowski (dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON), Dariusz Pluta (szef Inspektoratu Uzbrojenia), Dariusz Ryczkowski (dyrektor Departamentu Infrastruktury MON) oraz Piotr Trytek (dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie).

Na stopień generała dywizji, awansowani zostali generałowie brygady: Maciej Jabłoński (Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej), Dariusz Łukowski (szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych), Tadeusz Mikutel (zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych), Wiesław Kukuła (dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz Tomasz Piotrowski (szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych).

Ponadto w Marynarce Wojennej na stopień wiceadmirała (odpowiadającego generałowi dywizji w Wojskach Lądowych) został awansowany kontradmirał Jerzy Krzysztof Jaworski (dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego).

Prezydent wręczył także odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w sprawach obronności. Uroczystość odbywa się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Prezydent wręczył nominacje generalskie fot. PAP / Marcin Obara

10.40 Rozpoczęła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacji generalskich i odznaczeń państwowych.

10.20 - Trzeba nieustannie powracać do przeszłości i na niej budować przyszłość. Marszałek Józef Piłsudski przekonywał, że "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" - powiedział w czasie homilii biskup polowy generał brygady Józef Guzdek

Dodał, że w pamięci kolejnych pokoleń "należy zapisywać imiona i nazwiska tych, których czyny miały decydujący wpływ na losy narodu i państwa".

- O wielkim "cudzie nad Wisłą" przez długi czas trwała zmowa milczenia. Jedno z największych zwycięstw polskiego oręża, jakim było pokonanie bolszewickiej armii w 1920 roku, miało być wymazane z pamięci narodu. Wciąż brak godnego upamiętnienia wielkiego sukcesu militarnego, który uchronił ówczesną Europę, przed zalewem ateistycznej ideologii. Jakże potrzebne jest powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej, które podobnie jak Muzeum Powstania Warszawskiego, będzie kolejnym pokoleniom przybliżać prawdę o tym heroicznym czynie i uczyć szacunku dla obrońców ojczyzny - mówił biskup.

Hierarcha wojskowy podkreślił jednocześnie, że ze smutkiem trzeba przypomnieć, że "wielu ojców polskiej wolności, wybitnych generałów i mężów stanu nie doczekało się powszechnego uznania i wdzięczności, lecz zostało skazanych na więzienie, wygnanie i zapomnienie".

10.00 Zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji o powód wcześniejszego zamknięcia mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Okazało się, że doszło do nieporozumienia i policjanci przedwcześnie wstrzymali ruch pieszych i rowerzystów.

- Jak ustaliłem z naszym sztabem od godziny 11 dopiero zamykamy most Śląsko-Dąbrowski. Ruch pieszych i rowerzystów powinien się odbywać. Dyżurny skontaktował się z kolegą, zweryfikował to i dał sygnał, że powinni jeszcze wpuszczać na most - wyjaśnił Piotr Świstak z KSP.

Sytuację na moście ponownie sprawdził nasz reporter. - Przejście mostem zostało faktycznie odblokowane - mówi Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Policjanci ponownie otworzyli most fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

9.40 Od rana dla pieszych i rowerzystów zamknięte są mosty: Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Ten drugi miał być dla nich niedostępny dopiero od godziny 11, jednak służby wcześniej ustawiły barierki blokujące przejście.

- Mostem mogą przejechać auta, autobusy miejskie i tramwaje oraz motocykle. Policjanci pilnujący wjazdu na most nie wpuszczają pieszych i rowerzystów. Wielu z nich jest zdziwionych tą sytuacją. Bezradnie "odbijają się" od blokady. Funkcjonariusze radzili jednemu z rowerzystów, by udał się na najbliższy przystanek autobusowy lub tramwajowy i przedostał się na drugą stronę mostu komunikacją miejską - relacjonuje Marcinczak.

Przypomnijmy, że w trakcie defilady (między godziną 13.20 a 14) oba mosty będą zupełnie wyłączone z ruchu.

9.14 W Katedrze Polowej Wojska Polskiego trwa uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i wojska. Przewodniczy jej biskup polowy generał brygady Józef Guzdek. On też wygłosi okolicznościową homilię.

We mszy, która odbywa się z asystą kompanii honorowej WP, uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i szef MON Mariusz Błaszczak. Co roku w nabożeństwie biorą też udział kombatanci, weterani, harcerze i mieszkańcy stolicy.

8.41 Prezydent Andrzej Duda i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch złożyli kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem.

Prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem PiłsudskiegoTVN24



8.40 Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości na portalu tvn24.pl można złożyć życzenia Polsce.

8:21 - Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą oddamy do użytku za dwa lata, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej - zapowiedział Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, który w środę rano uczcił 98-lecie zwycięskiej dla Polaków bitwy z Armią Czerwoną.

Minister ogłosił też społeczną zbiórkę eksponatów na przyszłą ekspozycję. - Żeby muzeum było żywe, musi być wyposażone w eksponaty. Dlatego ogłaszam dziś społeczną zbiórkę eksponatów. Bardzo często stanowią one relikwie przechowywane z pokolenia na pokolenie wśród rodzin. Proszę o ich udostępnienie - zaapelował.

Szef MON o Muzeum Bitwy Warszawskiej TVN24

Wcześniej szef MON złożył kwiaty przed krzyżem księdza Ignacego Skorupki na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej, oraz pod tablicą Pamięci Polskich Oficerów.

Święto Wojska Polskiego

Obchody rozpoczęły się w środę rano. Pierwszym punktem w programie jest wizyta szefa MON w podwarszawskim Ossowie. O godzinie 8.40 prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 9 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona msza za ojczyznę. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz państwowych.

Później, w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich, nominacji admiralskiej i odznaczeń państwowych. Prezydent wręczy też akt wskazania naczelnego dowódcy sił zbrojnych na czas wojny.W samo południe zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Kulminacyjnym punktem święta będzie wojskowa defilada.

Wielka Defilada Niepodległości - pod takim hasłem organizowany jest tegoroczny przemarsz. Tym razem jego trasa wiedzie przez Wisłostradę, a nie jak do tej pory przez Aleje Ujazdowskie. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 13. Prezentację wojsk będzie można oglądać wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły.

Jak zapowiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej, będzie to "największa z organizowanych dotychczas defilad". Nowa trasa przemarszu nie wzbudziła entuzjazmu władz stolicy. Krytycznie wypowiadali się też o niej politycy opozycji.

Nowa trasa

Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z Krasińskiego do mostu Gdańskiego. Przemarsz wojsk i przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 13 na skrzyżowaniu z Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z Karową.

"Punkt kulminacyjny będzie znajdował się przy parku fontann wodnych, gdzie defiladę przyjmie Andrzej Duda, prezydent RP, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, rządu, w tym Mateusz Morawiecki, premier" - informują urzędnicy ministerstwa.

Przebieg defilady fot. Maciej Zieliński/PAP

Defilada naziemna ma być podzielona na trzy główne części: pieszą, pojazdów oraz defiladę historyczną. W defiladzie lotniczej udział wezmą jednostki Sił Powietrznych i lotnictwa Wojsk Lądowych. Defiladę lotniczą najlepiej obserwować z wybrzeża Wisły pomiędzy mostami Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Żeby na żywo obejrzeć defiladę, najlepiej wybrać się w rejon Multimedialnego Parku Fontann (dojście od strony Starówki - red.). Dobrym punktem obserwacyjnym będzie tamtejsza skarpa. Poza tym, na wysokości Parku wydzielony został wschodni fragment Wisłostrady. Dodatkowo przez przejścia podziemne można dotrzeć na Bulwary Wiślane.

Już od rana, na odcinku Wisłostrady od Sanguszki do Krasińskiego, można zobaczyć przygotowania pojazdów wojskowych i pieszych pododdziałów do popołudniowej defilady.

Utrudnienia

Zmiany na Wisłostradzie fot. Urząd Miasta

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej zaczęły się już kilka dni przed defiladą, kiedy żołnierze ćwiczyli na próbie generalnej . W środę zamknięta jest nie tylko Wisłostrada, ale i część ulic dojazdowych. Przez pewien czas z ruchu kołowego i pieszych wyłączone będą też trzy mosty.

Od godziny 23 we wtorek obie jezdnie Wisłostrady na odcinku od mostu Grota-Roweckiego do ulicy Tadeusza Hołówki są zamknięte. Poza tym wyłączone zostały ulice: Krasińskiego, Krajewskiego, Sanguszki, Boleść, Mostowa, Wodna i Steinkellera, Grodzka, Nowy Zjazd, Karowa, Lipowa, Dobra, Ludna, Wilanowska, Górnośląska i Czerniakowska.

Przywrócenie ruchu planowane jest na godzinę 17. Mimo to, jeszcze do czwartku (do godz. 6) zamknięty dla ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od Sanguszki do Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. Dodatkowo, w godz. 22-6 wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Bielan pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim.

Zamknięte mosty

W czasie defilady, od około 13.20 do 14, ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim zostanie całkowicie wstrzymany. Od rana do 15 dla rowerzystów i pieszych jest wyłączony dolny poziom mostu Gdańskiego. Między godziną 11 a 15 piesi i rowerzyści nie dostaną się też na most Śląsko-Dąbrowski, a od godziny 15 do 16 zakaz ten będzie też dotyczył mostu Świętokrzyskiego i Wybrzeża Szczecińskiego od mostu do ulicy Siwca.

Jak zaznacza urząd miasta, w trakcie uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Dodatkowo, wozy transmisyjne będą ustawione po wschodniej stronie Wisłostrady. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Zamknięte ulice i mosty oznaczają też utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jak podał we wtorek ratusz, niemal 40 linii autobusowych, których trasy wiodą wzdłuż Wisłostrady, ulic dojazdowych i Wybrzeża Szczecińskiego, pojadą w środę objazdami. Dotyczy to autobusów linii:

100, 102, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 118, 125, 127, 128, 141, 146, 147, 159, 160, 162, 166, 167, 171, 178, 180, 185, 187, 190, 202, 222, 227, 385, 409, 500, 503, 518, 527.

Dodatkowo zmian mogą spodziewać się pasażerowie podróżujący tramwajami linii: 4, 26 i 35.

