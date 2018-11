1000 złotych nagrody dla stołecznych policjantów z okazji 11 listopada

Informacje

Nagrody dla stołecznych policjantów fot. archiwum TVN24

Decyzja komendanta oznacza, że niektórzy policjanci mogą liczyć w listopadzie na dodatkowe 2 tysiące złotych. Pierwszy tysiąc mają dostać, jeśli w święto niepodległości stawią do służby. Drugi - jeśli znajdą się na liście wyróżnionych przez szefa stołecznej policji.

Policjanci na L4

"Uprzejmie informuję, że z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę podjąłem decyzję o przyznaniu nagród motywacyjnych po 1.000 zł dla szczególnie wyróżniających się w służbie policjantów garnizonu stołecznego" - czytamy w piśmie podpisanym przez nadinspektora Pawła Dobrodzieja, Komendanta Stołecznego Policji. Datowane jest na 5 listopada.

Komendant dodał, że czas na składanie wniosków jest do 7 listopada.

Takie pismo może kojarzyć się z wtorkowymi informacjami, że Komendant Główny Policji wyszedł z propozycją, by funkcjonariusze, którzy będą pełnić służbę 11 listopada dostali dodatkowe 1000 złotych wynagrodzenia. Według rzecznika KGP Mariusza Ciarki, obecnie w całym kraju na zwolnieniach lekarskich przebywać może nawet kilkanaście procent funkcjonariuszy, w związku z czym zastępujący ich koledzy mogą liczyć na tysiąc złotych nagrody.

Z kolei, jak wynika z nieoficjalnych informacji tvn24.pl, na chorobowym może być obecnie nawet co trzeci policjant.

Czy pismo komendanta stołecznego to też forma motywacji do pracy? O to zapytaliśmy Sylwestra Marczaka z policji warszawskiej, w której, jak przyznał we wtorek, "liczba policjantów przebywających na urlopie zdrowotnym jest większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku".

Ponad 100 nagród

- Pismo komendanta stołecznego nie ma nic wspólnego z chorobami. Tego typu nagrody są przyznawane od lat i nie są niczym wyjątkowym - zapewnia Marczak.

Podkreśla, że otrzymają je wyróżniający się funkcjonariusze z pionów prewencji i kryminalnego. O przyznaniu decydują przełożeni, analizując dokonania swoich podwładnych od początku roku.

Do rozdysponowania jest łącznie ponad 100 nagród w wysokości tysiąca złotych każda. Marczak podkreśla, że są przyznawane najczęściej po uroczystościach Święta Niepodległości - podczas uroczystych zbiórek.

