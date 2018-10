10 priorytetów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ile zostało z obietnic sprzed czterech lat?

W 2014 roku miasto zbudowało dwa żłobki – na Ursynowie i w Wilanowie. W kolejnych latach rodzice mogli posłać swoje dzieci już do 11 nowych placówek, z czego połowa powstała na Białołęce. W tym roku do trzech – jednego na Bemowie, dwóch na Pradze Południe. Łącznie w latach 2014-2018 powstało w Warszawie piętnaście żłobków.

Wprawdzie pięć dni po konwencji metro ogłosiło przetarg na rozbudowę II linii o kolejne trzy stacje w kierunku Woli i trzy stacje w kierunku Targówka, to prace nadal trwają i stacje mają zostać oddane do użytku w przyszłym roku, choć pierwotnie planowano je oddać w tym. Do tego doszły kłopoty z odcinkiem na Bemowie. Przedłuża się podpisanie umowy z konsorcjum , które zostało wybrane jako wykonawca, ponieważ włoskie Astaldi, które wchodzi w jego skład, ma kłopoty finansowe. Z kolei chińskie Sinohydro Corporation Limited, które przetarg przegrało, złożyło odwołanie.

Władze Warszawy odpierają zarzuty, mówiąc, że to bardzo skomplikowana inwestycja. - Budowa metra to nie tylko tunele. To dokumentacja planistyczna, projektowa i badawcza, w tym badania warunków gruntowo-wodnych oraz koszty pozyskania nieruchomości niezbędnych dla celów budowlanych, zakup pociągów i późniejsza ich obsługa – mówił wiceprezydent Michał Olszewski.

W trwającej kampanii samorządowej metro stało się tematem numer jeden. Startujący z listy PiS na fotel prezydenta Patryk Jaki zarzuca stołecznemu ratuszowi zbyt wolne tempo prac. Żeby to udowodnić, wybrał się nawet w sierpniu ze swoim sztabem i dziennikarzami do Sofii .

Zwiększyła się za to i to powyżej oczekiwań liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Prezydent Warszawy zapowiadała, że przedszkolaków będzie więcej o 4,5 tys. Ich liczba wzrosła jednak aż o 6,2 tys. W cztery lata miasto zbudowało lub rozbudowało ponad 20 placówek, z czego sześć w tym roku.

Liczba dzieci, uczących się w stołecznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych także jest większa od składanej cztery lata temu w obietnicy prezydent miasta. W roku szkolnym 2014/2015 było ich 172 tys. W tym już 191 tys. Liczba miejsc wzrosła więc nie o obiecane 7 tys., a o aż 18 tys., a liczba podstawówek zwiększyła się o siedem placówek, z czego trzy powstały na Białołęce.

Liczba miejsc w warszawskich żłobkach fot. Konkret24

Wieczne obietnice

Cztery duże inwestycje, które zapowiedziała prezydent Warszawy w 2014 roku zapowiadała też w… 2006 i w…. 2010 roku. Chodzi o budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, stworzenie nowej siedziby Teatru Rozmaitości na pl. Defilad, budowę Szpitala Południowego oraz o budowę fragmentu obwodnicy śródmiejskiej, czyli obwodnicę Pragi.

Fragment obwodnicy od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej nadal nie powstał, choć to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w Warszawie, a prace nad domknięciem obwodnicy, niezbędnej do połączenia Pragi-Południa i Targówka, trwają już od lat. Konsultacje społeczne zakończyły się dopiero w grudniu 2017 roku. W połowie 2018 roku pojawił się raport, który je podsumował.

Stołeczny ratusz najpierw zapewniał, że prace budowlane rozpoczną się w 2018 roku, ostatnio, że w 2020 roku. Miasto nie ma jeszcze decyzji środowiskowej. Dlaczego budowa tak się ślimaczy? Trzy lata temu ówczesny wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za inwestycje - Jacek Wojciechowicz (startował na stanowisko prezydenta jako kandydat niezależny), odpowiadał "Gazecie Stołecznej" tak: - Szybciej nie da rady. Inwestycja jest bardzo skomplikowana, a uzgodnienia środowiskowe to teraz horror.

Wieczny problem placu Defilad

Od kilkunastu lat wiadomo, że tuż obok Pałacu Kultury i Nauki mają powstać dwa budynki - Teatru Rozmaitości oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Plan dla tego terenu został uchwalony 12 lat temu. W 2015 roku stołeczni urzędnicy pokazali dwa projekty. Bliżej Pałacu Kultury ma się znaleźć budynek TR Warszawa. Od ulicy Marszałkowskiej stać będzie MSN.

Budowa tego muzeum to jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji w historii stołecznego samorządu. Pierwszy projekt ogłoszono jeszcze w 2003 roku. Potem w 2008 roku podpisano umowę ze szwajcarskim architektem Christianem Kerezem, którą potem w burzliwej atmosferze rozwiązano. W 2014 roku wybrano kolejnego architekta – Amerykanina Thomasa Phifera, który opracował obecny projekt budynku. W lutym 2018 roku miasto zdecydowało o rozdzieleniu całej inwestycji na dwa postępowania – dla każdego budynku osobno. Dzięki temu urzędnikom udało się dostać prawomocne pozwolenie na budowę gmachu muzeum.

W październiku mieliśmy poznać wykonawcę, bo już ruszył przetarg, ale jak się okazało we wrześniu, nie zgłosiła się żadna firma. Inwestycja więc złapie kolejne opóźnienie.

Zarówno więc gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak i nowa siedziba TR Warszawa nie staną do końca trzeciej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Do wydania pozwolenia na budowę tej drugiej inwestycji wciąż brakuje kontroli nad sporną działką, która znalazła się w rękach prywatnej spółki w efekcie reprywatyzacji. Bez niej teatr nie ma dostępu do drogi publicznej, co wyklucza otrzymanie pozwolenia na budowę. W lipcu 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, który kilka miesięcy wcześniej wywłaszczył sporną działkę na placu Defilad. Miasto złożyło kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że budowa TR Warszawa znów opóźni się o kolejne miesiące.

Kiedy będzie szpital na Ursynowie?

Informacje Szpital Południowy: pierwsze łopaty wbite W południe wbito pierwsze łopaty symbolicznie rozpoczynając długo wyczekiwaną i wielokrotnie zapowiadana inwestycję - budowę Szpitala Południowego na... WIĘCEJ »

Hanna Gronkiewicz-Waltz na konwencji w 2014 roku zapowiedziała szybkie rozpisanie przetargu na budowę Szpitala Południowego. Tak się stało, choć realizacja inwestycji bynajmniej nie należy do szybkich.

Sam projekt powstał już w 2011 roku, ale tempo procesu inwestycyjnego bardzo zmalało podczas wyboru wykonawcy. Gdy rozstrzygnięto przetarg, jedna z firm go oprotestowała. Skargę ostatecznie oddalono, a umowę na budowę szpitala podpisano 19 października 2016 roku. Symboliczną pierwszą łopatę wbito kilka miesięcy później - w grudniu.

Inwestycja ma kosztować 400 mln złotych. Powierzchnia użytkowa szpitala wyniesie 42 tys. metrów kwadratowych. W trzech pięciokondygnacyjnych budynkach będzie 309 łóżek. Ponadto w budynku szpitala znajdzie się oddział ratunkowy (SOR), a także przychodnie specjalistyczne. Jego integralną częścią będzie lądowisko dla śmigłowców ratunkowych oraz parkingi z ok. 400 miejscami postojowymi.

- W 2019 roku, pewnie w trzecim kwartale szpital, mam nadzieję, będzie już skończony, a może nawet i otwarty – mówiła w kwietniu 2018 prezydent Gronkiewicz-Waltz, gdy na budynku zawisła wiecha.

Inwestycje w zdrowie

Wśród swoich priorytetów Hanna Gronkiewicz-Waltz umieściła w 2014 roku rozbudowę i modernizację szpitali: wolskiego, bielańskiego i praskiego oraz modernizację przychodni zdrowia m.in. na Żoliborzu, Pradze Płn. i w Wesołej.

Na Żoliborzu zmodernizowano przychodnię przy ul. Felińskiego 8. W tym roku otworzono całkowicie nową placówkę przy ul. Klaudyny 26b. Jej budowa i wyposażenie kosztowały 14 mln zł.

Na Pradze Północ zmodernizowano przychodnię przy ul. Radzymińskiej. Nowy sprzęt pojawił się w placówkach przy ul. Dąbrowszczaków 5a i przy ul. Sawinkowa 5a.

W 2016 roku powstała przychodnia przy ul. Kamyk 10A. W kupionym przez miasto w 2014 roku budynku wcześniej planowano przedszkole. Pomieszczenia zaadaptowano jednak dla celów medycznych.

Zgodnie z zapowiedzią prezydent, pod koniec 2017 roku otwarto przychodnię na Bemowie. Placówka przy ul. Generała M.C. Coopera kosztowała ponad 21 mln zł. Mieści się tam poradnia podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

W 2014 roku, równolegle z modernizacją żoliborskiej przychodni przy ul. Felińskiego 8, wyremontowano też część budynku, w której jest oddział Szpitala Bielańskiego. Prace za ponad 900 tys. zł. pozwoliły powiększyć powierzchnię dla pacjentów. W tym samym roku utworzono nową część pododdziału patologii noworodka.

W 2015 roku zmodernizowano oddział chirurgii naczyniowej oraz oddział wewnętrzny tego szpitala. Rok później – oddział neurochirurgii. W 2017 roku kolejne – ginekologii i położnictwa.

W Szpitalu Praskim w grudniu 2015 roku zakończono modernizację zabytkowego Budynku A. Jest tam teraz izba przyjęć oddziału ginekologii i położnictwa, pięć oddziałów, szpitalna apteka, pracownia endoskopii i dwa laboratoria.

W Szpitalu Wolskim w 2015 roku utworzono oddział geriatryczny w Pawilonie nr 11 (obecnie oddział geriatryczno-internistyczny na 36 łóżek). W grudniu 2016 roku uruchomiony został nowy pawilon kardiologiczny. W 2018 roku zakończono prace związane z dostosowaniem pomieszczeń pawilonu nr 5 dla potrzeb klinicznego oddziału psychiatrycznego.

W latach 2014-2018 dla tych trzech szpitali dokupiono sprzęt i aparaturę medyczną za prawie 20 mln zł. Zatem priorytety w służbie zdrowia z 2014 roku zostały zrealizowane, choć nadal pacjenci nie mogą się leczyć w szpitalu Południowym.

Pół na pół

Podsumowując, prezydent Warszawy w swojej ostatniej kadencji nie zrealizowała pięciu z 10 priorytetów, które przedstawiła w 2014 roku. Przez ostatnie cztery lata nie powstało 11 nowych stacji metra, nadal nie jeździmy obwodnicą Pragi, przybyło zbyt mało miejsc w żłobkach, nie ma 200 kilometrów nowych ścieżek rowerowych. Z chwilą zakończenia kadencji Warszawiacy nie będą mogli odwiedzić ani Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ani pójść do nowej siedziby TR Warszawa.

Co się udało? Zgodnie z obietnicami rozbudowano i zmodernizowano szpitale i przychodnie, wydano miliony złotych na nowe autobusy i tramwaje, są także dwa bardzo krótkie odcinki nowych torów tramwajowych.