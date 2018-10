Wyborczy uścisk dłoni nad błędem ortograficznym

Absurdy

Błąd na bilbordzie Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Język polski - wiadomo - do łatwych nie należy. Nie dość, że te wszystkie deklinacje i koniugacje, to jeszcze ortografia. W brzmieniu się nie różni, a zapis inny. Wszędzie pułapki, potrzaski. Zasadzki zastawiane przez "u" w kooperacji z "ó". Kleszcze trzymane wspólnie przez "rz" i "ż". A "ch" i "h" to już w ogóle - jak sidła są i wnyki. Łatwo w nie wpaść. Zwłaszcza gdy ktoś zapracowany jest niczym kandydat w kampanii.

Polszczyzna z rzadka pozwala odnieść się do jakiejś w stu procentach pewnej reguły. Już by się mogło wydawać, że "ów" jest bezpieczne - przez "o" kreskowane. A tu nagle "suwanie". Już by się chciało dać "rz" po spółgłosce. Aż tu hop - pszenica.

I jeszcze nazwy własne, które meandrują, jak chcą. W Warszawie mamy jedną podstępną. Brudno jest, gdy człek w codziennym pędzie nie ma czasu użyć odkurzacza. Ale to brudne mieszkanie może być na Bródnie. Czyli jakoś inaczej, niż by się można spodziewać. Niby niektórzy tłumaczą, że to od brodu. Ale przecież płycizny wiślanej w tej okolicy nie wypatrzysz. Niby inni wyjaśniają, że to od Brodni - rzeczki płynącej bródnowską okolicą. Ale kto nad tą Brodnią biwakował, by mieć tego pewność?

Nie zmienia to faktu, że wyjątek jest. I o istnieniu wyjątku wiedzą stołeczni kandydaci. Być może - we wspomnianym pędzie - pomylili jedynie nazwę, w której to "u" z "ó" nie może dojść do ładu. Na Kontakt 24 dostaliśmy informację o plakacie wyborczym, o którym wcale nie chcieliśmy wiedzieć.

Patryk Jaki, który chce być prezydentem stolicy, ściska nań dłoń Sebastiana Kalety, który chce być radnym Warszawy. I szanse ma duże, bo jest numerem jeden PiS w Rembertowie i... no właśnie: na Pradze Południe, choć z plakatu wynikałoby, że na "Pradze Połódnie".

Sprawdziliśmy, jest

Fejk - pomyśleliśmy. I zgodnie z dziennikarskim kodeksem wysłaliśmy reportera, by sprawdził doniesienia czytelnika. Po cichu licząc, że to fejk naprawdę. Niestety. Billboard wisi.

- Ma "ó" - relacjonuje Tomasz Zieliński stojąc tam, gdzie z alei Stanów Zjednoczonych wykluwa się Ostrobramska. Dopytywany, czy aby na pewno, stwierdza, że niezależnie od kąta patrzenia "Praga Połódnie" na plakacie jest. Mamy jednak radę dla co wrażliwszych czytelników. Gdy stanie się naprzeciw nośnika reklamowego i lekko przykucnie, w pole widzenia wchodzi niewielkie drzewo, którego liście skutecznie przesłaniają feralny napis w dolnym lewym rogu grafiki umieszczony. Stosować pilnie, liście opadają.

Dla pewności sprawdziliśmy również, czy w polskiej ortografii nie nastąpiły ostatnio radykalne zmiany.

- Południe pisze się przez u zwykłe - mówi Alek z klasy 4B w szkole podstawowej przy Narbutta. Na stronie internetowej Rady Języka Polskiego nie znaleźliśmy nic, co mogłoby tej tezie zaprzeczyć.

Wiedzeni obowiązkiem zawodowym wysłaliśmy do obu kandydatów - Kalety i Jakiego - pytania o "ó". Czekamy na odpowiedzi.

Już po publikacji tego tekstu otrzymaliśmy odpowiedź od Jacka Ozdoby - rzecznika prasowego sztabu Patryka Jakiego. - Proszę kontaktować się z S. Kaletą. Nie mam informacji na ten temat - napisał.

S. Kaleta jeszcze milczy w tej sprawie.

Marcin Chłopaś