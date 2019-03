Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Absurdy

Osiedle Ursa Park w Ursusie Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię.

Na początek taki dowcip:

- Dokąd idziesz?

- Do kina.

- Na co?

- "Quo Vadis".

- A co to znaczy?

- Dokąd idziesz?

- ...

Tego, że taka sytuacja może im się naprawdę przydarzyć, boją się najwyraźniej mieszkańcy osiedla Ursa Park w Ursusie. Nie chcą bowiem, by ulica, przy której mieszkają, nazywała się "Quo Vadis". Interpelację [od łacińskiego interpellatio - przerwanie, zakłócenie, wtrącenie] w tej sprawie złożył do prezydenta Warszawy radny Dariusz Lasocki (PiS).

Przywołał w niej pismo mieszkańców, którzy przekonują, że pisownia tytułu jednej ze szkolnych lektur może sprawić im trudności. "Obawiamy się codziennych komplikacji (przy zamawianiu taksówki, kuriera, adresowaniu korespondencji), wynikających z obcego brzmienia i trudnej pisowni" - piszą zdesperowani [od łacińskiego desperatio - rozpacz, utrata nadziei].

Jako alternatywę [od łacińskiego alternae - zamienny] proponują ulicę Ciągówki, dowodzący przy tym, że jednak znają historię (to nazwa pierwszego traktora wyprodukowanego w zakładach Ursus). Przekonują przy tym, że ulicy warto nadać nazwę nawiązującą do przemysłowej historii dzielnicy, zapominając jednak, że fabryka traktorów nazwę wywodzi właśnie od bohatera "Quo Vadis", Ursusa [łac. niedźwiedź].

Inna proponowana przez nich opcja to ulica Karola Taylora, głównego konstruktora Ciągówki, którego nazwisko też może się wszakże okazać kłopotliwe.

"Warto poznać historię"

Historyczne informacje znalazły się w odpowiedzi na interpelację radnego, pod którą podpisała się Aldona Machnowska-Góra, pełniąca obowiązki miejskiego koordynatora do spraw kultury i komunikacji społecznej. Przypomniała przy tym, że od zakładów Ursus nazwę wzięła z kolei cała dzielnica, w herbie której znalazł się niedźwiedź. - Warto, by nowi mieszkańcy dzielnicy zapoznali się z historią tego miejsca - zwraca uwagę urzędniczka.

Cała ta korespondencja [od łacińskiego correspondentia - zgodność, odwzajemnianie się] wydaje się jednak bezprzedmiotowa. Interpelację radny Lasocki złożył bowiem 13 lutego, a już dzień później Rada Warszawy nadała ulicy nazwę Quo Vadis.

Mieszkańcom osiedla pozostaje zaktualizować dowcip:

- Gdzie idziesz?

- Do Ursa Park.

- Na jaką ulicę?

- Quo Vadis.

- A co to znaczy?

- Dokąd idziesz?

- ...

Karol Kobos