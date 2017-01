Informacje

Jeden z projektów mostu Krasińskiego fot. mat. prasowe



Jeden pas dla samochodów, drugi tylko dla autobusów, chodniki, ścieżki rowerowe i tory dla tramwajów – tak będzie wyglądał most Krasińskiego. Sama ulica na odcinku do placu Wilsona ma być zwężona do jednego pasa, jak chcieli mieszkańcy. Ratusz opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu nowej przeprawy.

Wbrew protestom części żoliborzan most Krasińskiego powstanie. Przeciwnikom inwestycji udało się jednak przekonać ratusz do pewnych ustępstw.

Zgodnie z pierwotnym planem na samej przeprawie będą po dwa pasy ruchu w każdą stronę, ale - zgodnie z oczekiwaniami krytyków inwestycji - jeden z nich zostanie zarezerwowany dla autobusów. Na moście powstaną też chodniki, drogi rowerowe i torowisko tramwajowe przebiegające między jezdniami.

Projekty mostu Krasińskiego fot. UM Warszawa

Krasińskiego z jednym pasem

Ulica Krasińskiego zostanie zwężona do jednego pasa ruchu w każda stronę, na odcinku od pl. Wilsona do ul. Wybrzeże Gdyńskie. Dodatkowy pas zostanie wprowadzony jedynie na wlocie ul. Krasińskiego na plac Wilsona. Przewidziane jest też połączenie ul. Krasińskiego z ul. Dziennikarską i ul. Czarnieckiego.

Zgodnie z postulatami zgłaszanymi podczas konsultacji, ratusz wyeliminował skręt w lewo w ul. Czarnieckiego od strony Wisłostrady. W zamian za to po północnej stronie drogi, wzdłuż budynków, zaprojektowano jezdnię lokalną, do której włączona jest ul. Karpińskiego i zjazdy z ul. Krasińskiego.

Wzdłuż jezdni lokalnej zaprojektowano 58 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, przy jezdni północnej ul. Krasińskiego pomiędzy pl. Wilsona a skrzyżowaniem z ul. Dziennikarską zostało przewidzianych 21 miejsc postojowych równoległych do drogi.

Ścieżka rowerowa po obu stronach

Uczestnicy konsultacji postulowali też, aby ruch rowerowy oddzielić od ruchu pieszego. Miasto przychyliło się do tej prośby. W konsekwencji po obu stronach ul. Krasińskiego powstanie ścieżka rowerowa (szeroka na 2,5 metra), która będzie przylegać do oddzielnych chodników dla pieszych.

Ważnym elementem mającym zapewnić komfort pieszych będą przejścia. Znajdą się w czterech miejscach: w rejonie placu Wilsona, przed i za skrzyżowaniem z ul. Czarnieckiego, na końcu przystanku tramwajowego za ul. Czarnieckiego i na wysokości ul. Kaniowskiej.

"Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (…) w rejonie skrzyżowań przewiduje się też budowę sygnalizacji świetlnych" – czytamy w raporcie pokonsultacyjnym.

Projekt ul. Krasińskiego fot. UM Warszawa

Węzeł z Wisłostradą

Ważnym elementem całej inwestycji jest też węzeł z Wisłostradą, który ma być mniejszy niż w pierwotnym projekcie. Zmniejszenie powierzchni nastąpi wskutek przesunięcia jezdni znajdujących się w ciągu ul. Krasińskiego (północnej i południowej) o około 10 metrów w stronę linii tramwajowej.

"Skrzyżowanie ul. Krasińskiego z ul. Wybrzeże Gdyńskie i zjazdem z nowego mostu ma być dwupoziomowe. Jezdnia ul. Krasińskiego prowadząca w stronę Wisłostrady w rejonie skrzyżowania miałaby szerokość 10,5 metra, co umożliwi wyznaczenie 3 pasów ruchu (w tym pas do skrętu)" – czytamy w raporcie.

Taką samą szerokość przed skrzyżowaniem będzie miała jezdnia prowadząca z mostu.

Jeśli chodzi o samo rondo, jezdnie na nim będą miały po dwa pasy ruchu i buspas w linii ul. Krasińskiego.

Przewiduje się też zmianę lokalizacji przystanków. Autobusowe znajdą się przy jezdniach zjazdowych ze skrzyżowania. Natomiast tramwajowe mają być zlokalizowane po wschodniej stronie skrzyżowania (od strony mostu).

Projekt węzła z Wisłostradą fot. UM Warszawa

Skrzyżowanie Jagiellońskiej i Kotsisa

Ratusz zaproponował też zmiany w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Kotsisa. Będzie to skrzyżowanie dwóch ulic dwujezdniowych. Szerokość jezdni prowadzącej z mostu w rejonie skrzyżowania wyniesie 14 m, co umożliwi wyznaczenie 4 pasów ruchu (w tym 2 pasy do skrętu i buspas). Natomiast szerokość jezdni prowadzącej od skrzyżowania w kierunku mostu to 7 m (2 pasy ruchu w tym buspas).

Przystanki autobusowe będą się znajdowały na wylotach ze skrzyżowania. Natomiast przystanki tramwajowe zlokalizowane zostaną za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską w kierunku wiaduktu oraz po północnej stronie skrzyżowania.

Projekt skrzyżowania Jagiellońskiej i Kotsisa fot. UM Warszawa

Ostatnim elementem jest skrzyżowanie ulic Odrowąża, Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty.

W tym rejonie droga pomiędzy estakadami a skrzyżowaniem z ulicami Wysockiego, Odrowąża i Matki Teresy z Kalkuty przebiegać będzie na nasypie. Linia tramwajowa zostanie włączona na wprost w istniejącą linię w ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz prawoskrętem w ul. Odrowąża.

W związku z przebudową skrzyżowania przewidziana jest modernizacja odcinka ul. Matki Teresy z Kalkuty w rejonie przystanków tramwajowych.

Projekt ul. Matki Teresy z Kalkuty fot. UM Warszawa

Konsultacje w sprawie mostu Krasińskiego trwały od 15 lutego do 20 marca. Mieszkańcy mogli składać swoje uwagi przez internet i osobiście - na spotkaniach konsultacyjnych.

Most, który dzieli

Most Krasińskiego to jedna z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji drogowych ostatnich lat. Mieszkańcy Targówka od dawna apelują o jego szybką budowę. W przeciwieństwie do żoliborzan, którzy domagali się odstąpienia od inwestycji.

Organizowali protesty na sesjach radnych i manifestacje na ulicach swojej dzielnicy. W jednej w nich wzięło udział około 600 osób. Za pomocą okrzyków i kolorowych transparentów przekonywano, że most "zniszczy Żoliborz", wprowadzając do niego zwiększony ruch komunikacyjny i nie rozwiąże problemów komunikacyjnych.

Budowa przewidziana jest po 2020 roku, prawdopodobnie na alta 2021-2023.

Protest przeciwników Mostu Krasińskiego Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

kw/b